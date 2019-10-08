Тишина угнетает, завелись крысы, уколы делаем сами: как живут люди прифронтового города

Фото: kuma.city

Социальный работник Оксана Соловей с прифронтового города Марьинка Донецкой области показала, как живут одинокие люди в "красной зоне" вблизи боевых действий.

В подчинении соцработника девять человек. Трижды в неделю она покупает за их списком продукты, лекарства, бытовую химию. Раз в десять дней женщина убирает, по необходимости стирает белье, готовит еду, помогает по хозяйству, пишет kuma.city.

"Трижды попадала под обстрелы, пулями пробило бак скутера. Но страшнее, когда приезжала к одной женщине, Лидии Петровне. Она под самым терриконом живет. Только розбирала сумку с продуктами и в прямом смысле пол начал дрожать под ногами. Первые разы плакала и паниковала, а она меня успокаивала. Привыкла, потому что никуда не выезжала, просто сидела дома и молилась. Иногда пряталась в подвале соседки. Сейчас в "красной зоне" живут несколько моих бабушек. Посещать их стараюсь к 15-ти, потому что после обеда у нас и сейчас стреляют", - говорит Оксана.

В терцентре она работает 20 лет, хотя по образованию лаборант, немного работала на молокозаводе, а затем в конце 90-х, когда работы не было устроилась социальным работником. Говорит, что сменить профессию не думала даже во время сильных обстрелов в 2014 - 2015 годов.

На рынке Оксана быстро ходит между прилавками. По списку отмечает, что уже купила, еще и прижимает к уху и разговаривает со своей подопечной.

"Да, Яковлевна, сливок нет, потому Светы сегодня не было на рынке и Ира с кровянкой не приезжала. Хорошо, тогда куплю в магазине вместо сливок - сметаны, кровянки и тюльки, да и хлеб конечно", - говорит она в трубку.

Все покупки ложит в скутер. Там уже стоит литровая банка с борщом.

"Это для Лидии Петровны дома приготовила. Живет там, где в любое время может начаться обстрел. Поэтому готовлю у себя дома, ей приношу уже готовое", - объясняет она.

Чем дальше отъезжает от центра на восток, в глубь города, тем меньше встречает по дороге людей. Тишина вокруг угнетает и кажется обманчивой. По дороге - много домов с заколоченными окнами, пробитыми крышами, разрушенными стенами, двор, заросшие травой и кустами в человеческий рост.

Автор: kuma.city Как живут люди прифронтовой Марьинки

Останавливается у последнего на улице дома. Окна забиты фанерой.

Соцработник приехала к Лидии Петровне. Ей 83 года. В доме довольно темно, поэтому во всех комнатах горит свет. Оксана разбирает сумки, выставляет на стол продукты, а отдельно откладывает пакет с ядом для грызунов, который приобрела по просьбе своей подопечной.

"Вокруг много разрушенных и заброшенных домов, во дворе завелись крысы и мыши. Лидия Петровна рассказывает, что "прилетало" в ее двор неоднократно, даже обломки повредили крышу. Но его уже немного подлатали с помощью досок и брезента. Фанеру на окна давала военно - гражданская администрация", - объясняет женщина.

"У Оксаны золотое сердце, мы голодные сидели без куска хлеба, а она под обстрелами развозила нам хлеб. Она, как надо бежит к нам даже на выходных. Так и живем, а куда деваться. Мне предлагают ехать в Новомихайловку в "дом ветеранов". Из своего дома не поеду, его просто ростянут, заберут последнее", - рассказывает она со слезами на глазах.

А потом показывает обеденный стол, который весь заставлен коробками с лекарствами. Пока женщина пряталась от обстрелов в подвалах "приобрела" болезни. Говорит часто беспокоят суставы, почки, спина. Поэтому лекарства, которые покупает ей Оксана, всегда под рукой. Лидия Петровна сама делает себе уколы.

"Не знаю как буду зимовать, в прошлом году полторы тонны угля дали благотворители, военные дровами делились. Что будет в этом году не знаю. У меня пенсия чуть больше двух тысяч, а уголь стоит дорого. А еще надо кого-то просить сухую траву скашивать, поскольку ее вокруг очень много, если пожар, то дом мой сгорит", - качая головой рассказывает женщина.

На прощание Оксана говорит Лидии Петровне, что приедет и заберет ее вещи стирать.

Автор: kuma.city Как живут люди прифронтовой Марьинки

Супруги Черниковы до войны жили там, где так называемые "нули". Там сейчас опустелые улицы.

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"В 2015 году не выдержали и арендовали дом на улицу выше, чтобы хоть немного отдохнуть от бесконечной канонады. Но обломки долетали и сюда, ограждение и ворота секущиеся обломками. Оксана вместе с мужем на машине возила меня в больницу в Краматорск на консультацию. Такси нанимать очень дорого более двух тысяч гривен, а ехать автобусом не могу, очень болят ноги, видимо застудила в подвале, где почти полгода с мужем пересиживали обстрелы", - рассказывает Лидия Черникова.

Автор: kuma.city Как живут люди прифронтовой Марьинки

В сети опубликовали видео с опустевшей неподконтрольной Украины Горловки Донецкой области. На кадрах видно центральную часть города - расположены в Центрально-городском районе улицы Кирова и Герцена. На них почти нет людей и даже машин. Только осень яркими красками, скрывает серую реальность.