В Украине появился социальный проект для ветеранов "Только живи"

Проект направлен на поддержку ветеранов ООС. Фото: Infokava.com

В Украине появился социальный проект "Только живи", который направлен на поддержку ветеранов операции Объединенных сил: против самоубийств среди тех, кто на войне или уже вернулся.

Проект совместно создали Федерация общественных организаций участников АТО Киевской области и телеканал 1+1. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, главной задачей проекта является поддержка военных и привлечение внимания общества к проблеме суицидов среди ветеранов. Так процент самоубийств от общего количества погибших ветеранов превышает 11%.

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"Тему самоубийств среди воинов на фронте и после возвращения с войны особо не обсуждают. Сами бойцы и ветераны говорят, что на войне им проще: там четко знаешь, кто твой враг и что ты должен делать. Возвращаясь домой, воины сталкиваются с равнодушием, неуважением, иногда хамским отношением к себе. Это все влияет на их психологическое и моральное состояние, приводит к суицидальным настроениям. Так, в Киевской области в мае-июне увеличилось количество депрессивных расстройств и настроений совершить суицид среди ветеранов", - подчеркнул глава федерации Владимир Мостовой.

Специальная группа поисковиков на восточном фронте нашла тело военного, пропавшего накануне. Во время боевого задания он подорвался на противопехотной мине.