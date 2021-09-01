Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня, 1 сентября. в школах Львова состоялся праздник первого звонка. Первоклассники впервые сели за парты, а одиннадцатиклассники начали последний учебный год.

В каждой школе праздник проходил по-разному, но везде по сокращенной программе. Преимущественно дети и учителя творчески подходили к организации праздника. Школьников, которые почти все пришли в вышиванках, не приветствовали депутаты и не благословляли священники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школа начинается: как помочь ребенку легче перенести этот период

Вместо этого ученики приветствовали учителей и директора школы танцевальными и песенными флешмобами, а одиннадцатиклассники традиционно дарили будущим школьникам подарки. Также торжественно подняли флаг. Потом звенели в звонок, возвестивший о начале первого школьного урока в учебном году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото

После окончания начальных классов детям будут давать электронные свидетельства. Приказ Министерства образования и науки вступает в силу с 1 сентября 2021 года.