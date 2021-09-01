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среда, 01 сентября 2021 13:36

Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
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В каждой из школ праздник проходил по-разному, но везде - по сокращенной программе
Фото: Валерий Шмаков
В каждой из школ праздник проходил по-разному, но везде - по сокращенной программе
В каждой из школ праздник проходил по-разному, но везде - по сокращенной программе
В каждой из школ праздник проходил по-разному, но везде - по сокращенной программе
В каждой из школ праздник проходил по-разному, но везде - по сокращенной программе

Сегодня, 1 сентября. в школах Львова состоялся праздник первого звонка. Первоклассники впервые сели за парты, а одиннадцатиклассники начали последний учебный год.

В каждой школе праздник проходил по-разному, но везде по сокращенной программе. Преимущественно дети и учителя творчески подходили к организации праздника. Школьников, которые почти все пришли в вышиванках, не приветствовали депутаты и не благословляли священники.

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Вместо этого ученики приветствовали учителей и директора школы танцевальными и песенными флешмобами, а одиннадцатиклассники традиционно дарили будущим школьникам подарки. Также торжественно подняли флаг. Потом звенели в звонок, возвестивший о начале первого школьного урока в учебном году.

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После окончания начальных классов детям будут давать электронные свидетельства. Приказ Министерства образования и науки вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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