Празднование 1 сентября в Украине: в Минздраве дали рекомендации

Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Фото: svidok.info

В Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина. Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными.

Об этом сообщает министерство в Facebook. В ведомстве напомнили, решение, проводить ли праздничные мероприятия или нет остается за администрацией школы.

Если планируется торжественная линейка:

- Мероприятие лучше провести под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке);

- Стоит разделить учеников разных возрастных групп/классов;

- Следует избегать формирования скопления людей и следить за соблюдением дистанции 1,5, м;

- Лучше воздержаться от приглашения лиц, не являющихся сотрудниками школы: развлекательных коллективов, аниматоров и прочих;

- Мероприятие может быть насыщенным и ярким, но лучше сократить время его проведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько учителей вакцинировали от Covid-19 накануне 1 сентября

Если планируется альтернативный вариант празднования:

- Стоит организовать празднование в каждом классе отдельно;

- Вместо активности в помещении лучше отдать предпочтение празднованию под открытым небом;

- Лучше провести День знаний в интерактивной форме.

Сейчас в Министерстве образования и науки Украины рассматривают три варианта организации учебного процесса: в обычном режиме (если все регионы страны будут оставаться в "зеленой зоне"), с дистанционкой для старшеклассников (в случае значительного распространения коронавируса в стране), в смешанном формате (в регионах "желтой" и "оранжевой" зон). В МОН надеются, что в сентябре-октябре школьники будут учиться в обычном формате, а прогнозируемая новая волна эпидемии придет в Украину в ноябре.

После окончания начальных классов детям будут давать электронные свидетельства. Приказ Министерства образования и науки вступает в силу с 1 сентября 2021 года.