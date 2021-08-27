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пятница, 27 августа 2021 22:40

После завершения начальной школы будут давать сертификат

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После завершения начальной школы будут давать сертификат
Свидетельства будут только электронными. Фото: Pexels

После окончания начальных классов детям будут давать электронные свидетельства.

Приказ Министерства образования и науки вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

В документе будут указывать результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников.

Свидетельства о начальном образовании будут только электронными.

"Школе не нужно учитывать выдачу свидетельств о начальном образовании", - отметили в МОН.

Но по желанию родителей школа будет выдавать бумажную копию свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью.

Если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для новой.

По желанию родителей может быть изготовлена ​​бумажная копия электронного свидетельства шрифтом Брайля.

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Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет сохраняться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования в Реестре документов об образовании.

Из-за пандемии детям пришлось учиться в онлайн-формате. Это в любом случае на них повлияло, поэтому родителям стоит больше внимания уделить адаптации к новому учебному году.

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