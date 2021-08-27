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пятница, 27 августа 2021 12:15

Дисциплина и моделирование ситуаций - психолог посоветовала, как подготовить детей к школе

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Дисциплина и моделирование ситуаций - психолог посоветовала, как подготовить детей к школе
Психолог Наталья Ежова дала советы, как подготовить детей к обучению. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог Наталья Ежова дала советы, как подготовить детей к учебе. После летних каникул сложно вернуться к школьному распорядку, поэтому она рассказала, как облегчить переходный этап.

Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" отметила, что собирать одежду в школу надо вместе с ребенком.

"Проверьте, насколько подходит форма с предыдущего года. Обновите детский гардероб. Постирайте, поутюжьте, выложите все красиво уже за несколько дней до первого учебного дня. Ребенок будет видеть эту одежду и морально настраиваться. Также вместе приобретите канцелярию, портфель. Подготовьте книги из библиотеки. Это тоже поможет осознать, что пора возвращаться к учебе", - сказала она.

Нужно поговорить с ребенком о том, зачем изучать что-то новое.

"Это своеобразное включение мотивации. Если ученик будет понимать, почему ходит в школу и что это даст ему в будущем, то будет и желания. Также это даст понимание, что школа - не место для развлечений", - отметила Ежова.

Стоит повторить то, что ребенок изучал в предыдущем классе.

"Это "разогреет" память и вернет сосредоточенность на учебном процессе после летней расслабленности. Можно придумать два-три "ритуалы", которые войдут в привычку. Например, читать несколько страниц перед сном повторять таблицу умножения по дороге в магазин", - сказала психолог.

За несколько дней до обучения нужно начать соблюдать дисциплину.

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"Поэтому советую начать возвращать учебный график заранее. Ранний подъем или отбой стоит начать уже за несколько дней до 1 сентября. А еще моделируйте ситуации, которые могут произойти в школе, и решайте их вместе. Фантазируйте. Например: что будет, если неправильно дали сдачу в буфете? А если кто-то сказал нехорошее слово в твой адрес? Как действовать, если оскорбляют кого-то рядом с тобой? Проговаривайте это с ребенком. Во-первых, вы поймете его мышления. Во-вторых, поможете ей справиться с этими ситуациями. Иногда страх и нежелание ходить в школу может вызвать буллинг или непонимание определенных моментов. Если проработать это, то ребенок будет "подкованным" и более уверенным", - добавила она.

Из-за пандемии детям пришлось учиться в онлайн-формате. Это в любом случае на них повлияло, поэтому родителям стоит больше внимания уделить адаптации к новому учебному году.

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