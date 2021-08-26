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четверг, 26 августа 2021 23:46

Школа начинается: как помочь ребенку легче перенести этот период

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Школа начинается: как помочь ребенку легче перенести этот период
Чтобы прощание перед школой было менее сложным для старших детей, надо применять некоторые советы. Фото: pixabay

Из-за пандемии детям пришлось учиться в онлайн-формате.

Это в любом случае на них повлияло, поэтому родителям стоит больше внимания уделить адаптации к новому учебному году, предупреждают в Unicef.

Прежде всего, чтобы ребенок чувствовал себя безопасно в среде, надо его слушать. Родители должны серьезно воспринимать опасения и обсудить переживания ребенка. С младшими детьми можно разыграть сценку о том, как пройдет возвращение к учебе, или их можно попросить нарисовать об этом комикс.

Родители должны помочь детям подготовиться. Надо вместе изучить новые правила обучения в школе и проговорить их с ребенком.

Надо оставатся спокойными, потому что дети копируют поведение взрослых. Поэтому оно должно быть примером для малыша.

Чтобы прощание перед школой было менее сложным для старших детей, надо применять некоторые советы:

1. Прощаться на позитивной ноте.

2. Сообщить, что будете идти и объяснить это коротко и четко.

3. Напомнить ребенку, что вернетесь.

4. Не сомневаться, когда идете.

5. Не возвращаться раньше запланированного времени.

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6. Соблюдать одинакового распорядка.

Чтобы первый день в школе для ребенка прошел без стресса, его можно разбавить его новыми семейными традициями. Например, приготовить праздничный завтрак. Стоит приготовить любимое блюдо ребенка и съесть его вместе. Если нет времени на завтрак, можно накануне устроить праздничный ужин.

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