Как сделать первый день в школе для ребенка особенным - креативные идеи

Для первого дня в школе можно придумать хорошие семейные традиции. Фото: pixabay

Чтобы первый день в школе для ребенка прошел без стресса, его можно разбавить его новыми семейными традициями.

Например, приготовить праздничный завтрак, пишет Motherly.

Стоит приготовить любимое блюдо ребенка и съесть его вместе. Если нет времени на завтрак, можно накануне устроить праздничный ужин.

Еще вариант - украсить двери воздушными шариками, пока ребенок спит. А когда проснется, то его настроение перед первым днем ​​обязательно улучшится.

Хорошая традиция - делать фото на память.

Можно оставить милую записку в ланч-боксе. Поддержка родных может кардинально изменить первый день в школе.

Показ мод можно организовать, если ребенок модник или модница. Пусть примеряет всю свою одежду и выберет лучшее для начала нового года.

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Время для родителей также должно быть, потому что первый учебный день важен для всей семьи. Отправив детей в школу, родителям можно прогуляться или выпить кофе.

Дети обычно не любят, когда родители идут на работу и оставляют их самих. Другие же чувствуют вину за то, что так поступили с малышами. В таком случае может возникнуть деструктивная программа перекладывание вины. Появляется аргумент: "Ты же любишь новые игрушки, конфеты, развлечения? Чтобы это все было, маме или папе нужно ходить на работу". То есть, складывается так, что ребенок с его неуемным желанием заставляет взрослого работать.