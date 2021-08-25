Как сделать первый день в школе для ребенка особенным - креативные идеи

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 450
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 378
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 918
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1143
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 11862
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1197
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
1 Просмотров: 13311
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1620
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 621
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
8
9
4
5
Сын стал &quot;куклой первой необходимости&quot; - Притула рассказал, чем удивляют его дети
Сын стал "куклой первой необходимости" - Притула рассказал, чем удивляют его дети
Оверсайз и унисекс: Андре Тан представил коллекцию школьной одежды
Оверсайз и унисекс: Андре Тан представил коллекцию школьной одежды
Игрушки украинского мастера разбирают в мировые коллекции - фото
Игрушки украинского мастера разбирают в мировые коллекции - фото
Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми
Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Видео
Все видео
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1350
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 243
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1287
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 288
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1791
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 738
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 16:22

Как сделать первый день в школе для ребенка особенным - креативные идеи

  Комментировать
Как сделать первый день в школе для ребенка особенным - креативные идеи
Для первого дня в школе можно придумать хорошие семейные традиции. Фото: pixabay

Чтобы первый день в школе для ребенка прошел без стресса, его можно разбавить его новыми семейными традициями.

Например, приготовить праздничный завтрак, пишет Motherly.

Стоит приготовить любимое блюдо ребенка и съесть его вместе. Если нет времени на завтрак, можно накануне устроить праздничный ужин.

Еще вариант - украсить двери воздушными шариками, пока ребенок спит. А когда проснется, то его настроение перед первым днем ​​обязательно улучшится.

Хорошая традиция - делать фото на память.

Можно оставить милую записку в ланч-боксе. Поддержка родных может кардинально изменить первый день в школе.

Показ мод можно организовать, если ребенок модник или модница. Пусть примеряет всю свою одежду и выберет лучшее для начала нового года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок томится

Время для родителей также должно быть, потому что первый учебный день важен для всей семьи. Отправив детей в школу, родителям можно прогуляться или выпить кофе.

Дети обычно не любят, когда родители идут на работу и оставляют их самих. Другие же чувствуют вину за то, что так поступили с малышами. В таком случае может возникнуть деструктивная программа перекладывание вины. Появляется аргумент: "Ты же любишь новые игрушки, конфеты, развлечения? Чтобы это все было, маме или папе нужно ходить на работу". То есть, складывается так, что ребенок с его неуемным желанием заставляет взрослого работать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как сделать первый день в школе для ребенка особенным - креативные идеи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Группу протестующих отправили в психбольницу

Столицу освободили от оккупантов

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 1 Просмотров: 13311
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 11862
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 7839
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
6
 Просмотров: 4590
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому Просмотров: 3636
Дети
Как шестикласснику учить английский: решебники, репетиторы и другие способы
Как шестикласснику учить английский: решебники, репетиторы и другие способы Просмотров: 18
Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок томится
Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок томится Просмотров: 216
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
 Просмотров: 288
Сын стал "куклой первой необходимости" - Притула рассказал, чем удивляют его дети
Сын стал "куклой первой необходимости" - Притула рассказал, чем удивляют его дети
3
 Просмотров: 342
Ребенок не пускает на работу: как справиться с проблемой
Ребенок не пускает на работу: как справиться с проблемой Просмотров: 90
Больше всего комментируют
17
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
1
Зеленский раздал награды на Крымском саммите
Голосов: 253
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть