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пятница, 27 августа 2021 11:08

"Стараюсь быть королем родительского чате" - импровизатор рассказал о школе сына

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Участник Improv Live Show Константин Трембовецкий поделился деталями подготовки к обучению сына Милана, который в этом году - первоклассник.

Во время съемок шоу "Дети против звезд" на "Новом канале" юморист рассказал о том, как относится сын к обучению.

Автор: instagram.com/trembowiecki
  Трембовецкий рассказал, как готовит сына Милана к учебе
Трембовецкий рассказал, как готовит сына Милана к учебе

"Мне повезло, что Милан хочет в школу. Честно говоря, сын не очень любит делать то, что ему не слишком удается. Научиться писать и читать-то было сложно. Я немного волновался. Но потом услышал от сына: "Папа, если в школе надо уметь читать, давай будем учиться читать". Не знаю, откуда у него это, но он думает, что школа - это очень круто. И именно это "пойти в школу" стало для него мощной мотивацией", - отметил комик.

Трембовецкий сказал, что ему нравится школа, которую они выбрали. Расположена недалеко от дома. Юморист уже присоединился к родительскому чату в Viber.

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"Думаю, все матери считают, что я лучший отец в мире. О председателе родительского комитета речь идти не может. Но я для себя решил, что в чате буду соглашаться на все. Например, напишут: "Может кто-то прийти с шуруповертом?". Я сразу отвечу: "Да". Или какой-то шкаф починить. Буду приходить и помогать делать все. А еще меня там узнают. Это вообще скоро будут говорить что-то вроде: "Да он золотой. Мы его по телевизору видели. Он шкафы нам носить". Я стараюсь быть королем этого родительского чате", - добавил он.

Юморист Константин Трембовецкий дал советы, как вырастить уверенную в себе личность. Он воспитывает сына Милана, который осенью идет в школу, и эксклюзивно поделился своими правилами воспитания.

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