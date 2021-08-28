Сколько учителей вакцинировали от Covid-19 накануне 1 сентября

В Украине по состоянию на конец августа от коронавируса вакцинировали большую часть работников учреждений дошкольного и общего среднего образования.

По состоянию на 27 августа прививки получили 501 899 сотрудников. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Образовательный процесс в 2021-2022 учебном году будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, добавили в МОН.

Новый учебный год начнется 1 сентября и будет проходить в обычном режиме. Сейчас страна находится в зеленой зоне эпидопасности, поэтому ситуация контролируема.

В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала.

Если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше зеленого, в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив не вакцинирован на 80%.

На Тернопольщине непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Только так педагогов будут допускать к работе.