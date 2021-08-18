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среда, 18 августа 2021 16:27

Непривитые учителя еженедельно будут делать платный Covid-тест

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Непривитые учителя еженедельно будут делать платный Covid-тест
Местный департамент образования ждет дополнительных рекомендаций по поводу началу учебного года. Фото: pixabay.com

На Тернопольщине непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19.

Только так педагогов будут допускать к работе в школах, заявила главный санврач Тернопольской области Оксана Чайчук, передает Zахіd.net. Обязательное ПЦР-тестирование введут в регионе, когда область выйдет из зеленой зоны карантина.

"Это предусмотрено постановлением Кабмина и изменениями к нему. Еженедельно учителя будут проверять свое состояние здоровья с помощью теста", - сказала Чайчук.

Местный департамент образования ждет дополнительных рекомендаций относительно начала учебного года и процесса обучения. Прививки получили 26% педагогов области.

"При зеленой зоне школы будут работать в обычном режиме. Если эпидситуация ухудшится, а в областных и городских школах не будет 80% вакцинированных учителей, - сразу внедряем дистанционное обучение. Это будет касаться и первых классов", - отметила начальница департамента образования Тернопольской ОГА Ольга Хома.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.

Согласно условиям адаптивного карантина, в случае, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше за зеленый, то в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%.

За последние сутки в Украине выявили 1447 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 268 666 человек. Умерли 53 336 пациентов, из них 40 – за последние сутки. Выздоровели 2 198 220 человек, за последние сутки – 712.

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