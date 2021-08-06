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пятница, 06 августа 2021 12:37

В отдельных школах будут требовать вакцинировать 80% учителей

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В отдельных школах будут требовать вакцинировать 80% учителей
В прошлом учебном году при ухудшении эпидситуации в регионе школы сразу же закрывались. Фото: pixabay.com

Требование об обязательной вакцинации 80% учителей в школах будет действовать в желтой, оранжевой и красной зонах эпидопасности.

Учебные заведения в регионах зеленой зоны будут работать в обычном режиме, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов. В то же время вакцинация учителей добровольная и бесплатная.

"Если действует зеленый уровень, как сейчас, то эта норма не распространяется, а школы открываются. Опять же - не ждем желтого, оранжевого и красного уровней, а вакцинируемся. Сегодня мы даем шанс школам работать, если иммунизируют 80 процентов преподавательского состава. Мы принудительно не создаем учителям ситуации, когда вакцинация против коронавируса является обязательной. Это просто один из вариантов, чтобы школа работала во время более жестких карантинных ограничений", - сказал он.

В прошлом учебном году при ухудшении эпидситуации в регионе школы сразу же закрывались.

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Согласно условиям адаптивного карантина, в случае, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше за зеленый, то в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%. Прививки против коронавируса уже получили около 50% педагогов. Ограничение в 80% вакцинированных планируют применять и к работникам общественного транспорта, питания и коммерческих или коммунальных структур.

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