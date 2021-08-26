Учебный год в школах начнется 1 сентября - правительство

Важным условием работы школ станет вакцинация педагогов. Фото: pixabay.com

Новый учебный год начнется 1 сентября и будет проходить в обычном режиме.

Сейчас страна находится в зеленой зоне эпидопасности, поэтому ситуация контролируема, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

"Это позволяет вовремя начать работу учебных заведений. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое", - говорится в сообщении.

Важным условием работы, гарантирующей безопасность учителя и ученика, является вакцинация педагогов.

"Призываю украинских учителей не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки. В Украине достаточно вакцин от ведущих производителей", - добавил Шмигаль.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше зеленого, в учреждениях образования вводится дистанционное обучение, если коллектив не вакцинирован на 80%. На Тернопольщине непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Только так педагогов будут допускать к работе.