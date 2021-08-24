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Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок томится

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Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок томится
Чтобы помочь ребенку, если ему действительно скучно, надо уделить несколько минут. Фото: pixabay

Дети часто скучают, но родителям нужно научиться отличать, когда это действительно так, а когда ребенок говорит неправду.

Иногда ребенку очень полезно поскучать, это поможет ему "включить" смекалку, рассказал врач Евгений Комаровский.

Скука научит ребенка самостоятельно найти себе занятие. Не всегда стоит по первому зову ребенка бежать и искать, чем занять или развлечь.

Если родители готовят обед, или одеваются на прогулку, то ребенок может на них подождать. Если же нет и он истерит, то стоит сказать, чтобы помог.

Развить логику, креативность малышу помогут многофункциональные игрушки, к которым нужен творческий подход и изобретательность. Чем больше ребенок смотрит мультики или играет с компьютером, телефоном, то тем меньше он воспринимает реальный мир.

Чтобы помочь ребенку, если ему действительно скучно, надо уделить несколько минут, подумать вместе, во что он бы поиграл с пользой и удовольствием. Важно не спешить включить очередной мультик или дать смартфон в руки.

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Можно построить домик из одеял и стульев или нарисовать и вырезать бумажную куклу - главное подсказать, научить, помочь и вовремя отойти в сторону. А дальше ребенок справится сам.

Дети обычно не любят, когда родители идут на работу и оставляют их самих. Другие же чувствуют вину за то, что так поступили с малышами. В таком случае может возникнуть деструктивная программа перекладывание вины. Появляется аргумент: "Ты же любишь новые игрушки, конфеты, развлечения? Чтобы это все было, маме или папе нужно ходить на работу". То есть складывается так, что ребенок с его неуемным желанием заставляет взрослого работать.

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