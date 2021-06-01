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вторник, 01 июня 2021 20:04

Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
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Во Львове полицейские, спасатели и пограничники устроили для детей праздник
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове полицейские, спасатели и пограничники устроили для детей праздник
Во Львове полицейские, спасатели и пограничники устроили для детей праздник
Во Львове полицейские, спасатели и пограничники устроили для детей праздник
Во Львове полицейские, спасатели и пограничники устроили для детей праздник

Сегодня, 1 июня по случаю Дня защиты детей львовские полицейские, спасатели и пограничники устроили для малышей праздник.

На площадке перед Львовским национальным университетом им. И. Франко состоялась выставка современной полицейской, пожарно-спасательной техники, вооружения и оборудования.

Организаторы праздника рассказали детям о своей работе, проводили конкурсы и викторины, учили приемам самообороны, познакомили со служебными собаками и роботом-сапером. А также позволили посидеть за рулем боевого бронеавтомобиля, одеть бронежилет и каску и погасить условный пожар из пожарного брансбойта.

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Также были оснащены фотозона и зоны для рисования. А за участие в викторинах можно было получить сувениры и сладкие подарки.

Еще одним сюрпризом стала презентация детской книги "36 и 6 кошек спасателей". Автор Галина Вдовиченко рассказала детям, кто ее вдохновил на написание книги.

Кроме этого на площади перед Парком культуры воспитанники Детских клубов Львова организовали танцевальный флешмоб по случаю праздника. А Львовская детская железная дорога в парке сегодня открыла сезон движения поездов.

Противотанковые подразделения 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" по случаю Дня защиты детей развлекали учеников учебно-воспитательного комплекса в селе Хлебодаровка Донецкой области.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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01
июня

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