Запустили необычный Telegram-канал. Кому может понравится

Для школьников и студентов запустили Telegram-канал. Фото: Валентин Мондриевский

Департамент образования и науки столицы запустил собственный Telegram-канал "Освіта Києва".

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Здесь (в приложении. - Gazeta.ua) вы ежедневно сможете найти образовательные новости, информацию о курсах, конкурсах и фестивалях для молодежи, полезные образовательные платформы и подкасты, немного шуток, видеооткрытки от школьников и студентов столицы, расшифровки молодежного сленга, советы по фильмам и книгам, а также анонсы интересных событий", - рассказал Мондриевский.

По его словам, к каналу присоединились уже почти 1,3 тыс. подписчиков.

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В Киеве в тестовом режиме заработало радио для школьников "П.О.Р.Ш.". В радиоэфирах школьников ожидают интеллектуальные викторины с подарками, а также возможность передавать приветствия друзьям и заказывать песни.