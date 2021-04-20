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вторник, 20 апреля 2021 15:30

Начало работать первое радио для школьников "П.О.Р.Ш."

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Начало работать первое радио для школьников &quot;П.О.Р.Ш.&quot;
Цель проекта - привлечение молодежи к созданию интересного контента для своих сверстников. Фото: pixabay.com

В Киеве в тестовом режиме заработало радио для школьников "П.О.Р.Ш.". Аббревиатура расшифровывается как первое онлайн-радио "Школа".

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Дети самостоятельно будут создавать онлайн-подкасты и проводить интервью с интересными личностями: киевлянами, педагогами, родителями, школьными друзьями и другими. Таким образом у школьников появится еще одна возможность научиться презентовать себя, вести дискуссии и попробовать себя в роли диджея", — рассказал Мондриевский.

Он добавил, что с детьми будут работать профессиональные радиоведущие, медиапсихологы и медиаэксперты. Школьников будут учить медиаграмотности, критическому мышлению и расскажут об основах журналистской этики.

Проект инициирован Образовательным агентством Киева. По словам его директора Бадри Лолашвили, уже после локдауна столичные школьники смогут попробовать себя в радиожурналистике.

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"Все желающие смогут исследовать механизмы создания информационных потоков, разрабатывать собственные авторские программы и составлять музыкальные подборки", — отметил Лолашвили.

В радиоэфирах школьников ожидают интеллектуальные викторины с подарками, а также возможность передавать приветствия друзьям и заказывать песни. Вскоре также появится блок новостей, благодаря которому можно будет узнать о самых актуальных образовательных событиях города.

Приобщиться к нему можно на сайте радио или через скаченное приложение на Google Play или App Store.

В Киеве и Николаевской области перенесли пробное внешнее независимое оценивание из-за продолжения карантина.

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