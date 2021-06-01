"День защиты детей - наш профессиональный праздник" - военные тронули фотографиями

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" поздравили Украину с Днем защиты детей.

"Мало кто из нас семь лет назад мог предположить, что День защиты детей станет нашим профессиональным праздником. Но с 2014 года Вооруженные силы Украины взялись противостоять российскому агрессору. И подавляющее большинство бойцов ушли на фронт именно ради детей. Именно их будущее в мирной и сильной независимой Украине мотивирует нас не опускать руки, когда трудно, подниматься, когда спотыкаемся, не прятаться, когда страшно, сдерживать врага, не давая ему двигаться вперед, и беречь от него мирные украинские территории. Именно поэтому мы отмечаем День защиты детей вместе со всей Украиной", - написала пресс-служба подразделения в Facebook.

Накануне Дня защиты детей противотанковые подразделения бригады развлекали учеников учебно-воспитательного комплекса в селе Хлебодаровка Донецкой области.

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Военные показали детям технику и вооружение. Желающих катали на байках, дали примерить средства защиты, учили такмеду. Также устроили угощение и подарили книгу об украинском Донбассе.

"Мы желаем нашим детям счастливого будущего, развития и больших возможностей в жизни. И клянемся быть теми, на кого они смогут положиться, и кто обеспечит им защиту", - говорят армейцы.

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День защиты детей отмечают в мире ежегодно 1 июня. Праздник учредили в 1949-м решением Международной демократической федерации женщин. Впервые отметили в 1950 году в 51 стране мира. В Украине День защиты детей празднуют с 1998-го. 20 ноября 1989 года Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Украина ратифицировала ее 27 сентября 1991-го.