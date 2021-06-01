Марина Порошенко пригласила детей украинских защитников в Музей науки и поздравила их с праздником

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко: "Новое поколение украинцев мы воспитываем именно сегодня"

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко в Международный День защиты детей пригласила школьников из семей участников войны против российской агрессии в Музей науки Малой академии наук.

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко: "Новое поколение украинцев мы воспитываем именно сегодня"

В этом музее дети экспериментируют, исследуют природные явления и даже делают первые открытия. Поэтому они побывали на интересной и очень познавательной экскурсии, а еще - получили подарки.

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко: "Новое поколение украинцев мы воспитываем именно сегодня"

"День защиты детей является одним из старейших международных праздников. Его начали в 1949 после Второй мировой войны в защиту детей, оставшихся без родителей или без крыши над головой. К сожалению, эти мучительные проблемы остаются актуальными и в современном мире, и дети, пострадавшие от войны, нуждаются в поддержке и внимании не только сегодня, а и всегда", - говорит Марина Порошенко.

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко: "Новое поколение украинцев мы воспитываем именно сегодня"

Она напомнила, что уже 7 лет Украина страдает от вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. "У нас появились современные защитники, и сейчас растут дети этих героев. Именно поэтому мы пригласили посетить Музей науки Малой академии наук, чтобы весело провести время и получить новые и интересные знания", - говорит Марина Порошенко.

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко: "Новое поколение украинцев мы воспитываем именно сегодня"

Возможно, кому-то из них это поможет определиться с будущей профессией или найти новое увлечение - считает председатель Комиссии Киевсовета.

"Мы должны помнить, что новое поколение украинцев мы воспитываем именно сегодня", - резюмирует Марина Порошенко.