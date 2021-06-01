Пассажирам киевского метро раздают подарки

1 июня маленькие пассажиры киевского метро получают подарки. Фото: пресс-служба Киевметрополитена

Ко Дню защиты детей маленькие пассажиры столичного метро получат подарки на центральных станциях - книжки-раскраски с правилами подземки.

Символические подарки будут вручать контроллеры, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Отмечается, что с начала 2021 года из-за нарушения правил метро травмировался один ребенок. В 2019-м таких случаев было семь. Чаще всего в зоне риска - дети от трех до шести лет, которых взрослые не держат за руку или позволяют им садиться на ступени эскалатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скидки будут сохранены: в киевском метро раскрыли подробности неизбежного подорожания

Департамент образования и науки столицы запустил собственный Telegram-канал "Освіта Києва". В нем - образовательные новости, информация о курсах, конкурсы и фестивали для молодежи, полезные образовательные платформы и подкасты, шутки и еще много интересного.