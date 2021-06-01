Рада предлагает с нового года повысить выплаты за рождение детей

Парламентарии решили ввести дополнительные материальные стимулы для роста рождаемости. Фото: Vinbazar

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5585–1 "О государственной помощи семьям с детьми (относительно стимулирования роста рождаемости)". Документ в корне меняет действующую нормативную базу, существенно повышая материальные выплаты роженицам и вводя дифференцированные размеры государственной помощи за второго и каждого последующего ребенка.

В день защиты детей народные депутаты преподнесли молодым семьям долгожданный сюрприз. По инициативе главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниила Гетманцева зарегистрирован для рассмотрения в первом чтении альтернативный правительственному законопроект о существенном увеличении выплат при рождении первого и последующих детей.

На данный момент, при рождении ребенка, независимо от того первый он в семье или нет, государство выплачивает роженице 41 230 грн (10 320 грн мать получает сразу, остаток суммы выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении 3-х лет).

Исходя из критической демографической ситуации в Украине, которая продолжает усугубляться ввиду экономического кризиса, парламентарии решили ввести дополнительные материальные стимулы для роста рождаемости.

По словам одного из авторов законопроекта, заместителя председателя Комитета Игоря Абрамовича, он, как многодетный отец хорошо понимает насколько непросто приходится в нынешние времена молодым семьям решиться даже на первого ребенка, не говоря о создании многодетной семьи.

"Численность населения стремительно сокращается в следствие миграции, растет смертность, а вот цифры рождаемости стремительно сокращаются. Если не преломить столь угрожающую тенденцию, последствия для государства могут оказаться необратимыми. Прекрасно понимая, насколько тяжело сегодня приходится выживать молодым семьям, а уж тем более решиться завести хотя бы одного ребенка, мы активно поддержали законодательную инициативу Даниила Гетманцева, активно включились в работу над документом и я рад, что именно в День защиты детей законопроект зарегистрирован в Верховной раде для голосования в первом чтении", - сказал народный депутат Игорь Абрамович.

В случае принятия закона, с 1 января 2022 года, государственные выплаты при рождении первого ребенка повысятся до 50 000 грн (15 000 роженица получит сразу, остальное – на протяжении 3-х лет). При рождении второго ребенка семья получит от государства 100 000 грн (30 000 грн сразу). За третьего и каждого следующего ребенка будет выплачиваться по 150 000 грн (45 000 грн сразу).

Абрамович убежден, что в скором времени закон будет принят, и уже с нового года молодые семьи смогут получать надлежащую поддержку со стороны государства.