Рада предлагает с нового года повысить выплаты за рождение детей

 
Ексклюзивы
1/5
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 99
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 90
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 423
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 999
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
1 Просмотров: 531
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2610
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 531
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
6 Просмотров: 990
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1503
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
4
5
10
3
3
Нардеп &quot;не знал о радарах&quot; и &quot;влетел&quot; на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
&quot;Аваков - черт&quot;, &quot;Stop русский мир&quot; — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео
Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
Видео
Все видео
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения
"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1764
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 441
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 864
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 27
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
вторник, 01 июня 2021 16:45

Рада предлагает с нового года повысить выплаты за рождение детей

  Комментировать
Рада предлагает с нового года повысить выплаты за рождение детей
Парламентарии решили ввести дополнительные материальные стимулы для роста рождаемости. Фото: Vinbazar

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5585–1 "О государственной помощи семьям с детьми (относительно стимулирования роста рождаемости)". Документ в корне меняет действующую нормативную базу, существенно повышая материальные выплаты роженицам и вводя дифференцированные размеры государственной помощи за второго и каждого последующего ребенка.

В день защиты детей народные депутаты преподнесли молодым семьям долгожданный сюрприз. По инициативе главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниила Гетманцева зарегистрирован для рассмотрения в первом чтении альтернативный правительственному законопроект о существенном увеличении выплат при рождении первого и последующих детей.

На данный момент, при рождении ребенка, независимо от того первый он в семье или нет, государство выплачивает роженице 41 230 грн (10 320 грн мать получает сразу, остаток суммы выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении 3-х лет).

Исходя из критической демографической ситуации в Украине, которая продолжает усугубляться ввиду экономического кризиса, парламентарии решили ввести дополнительные материальные стимулы для роста рождаемости.

По словам одного из авторов законопроекта, заместителя председателя Комитета Игоря Абрамовича, он, как многодетный отец хорошо понимает насколько непросто приходится в нынешние времена молодым семьям решиться даже на первого ребенка, не говоря о создании многодетной семьи.

"Численность населения стремительно сокращается в следствие миграции, растет смертность, а вот цифры рождаемости стремительно сокращаются. Если не преломить столь угрожающую тенденцию, последствия для государства могут оказаться необратимыми. Прекрасно понимая, насколько тяжело сегодня приходится выживать молодым семьям, а уж тем более решиться завести хотя бы одного ребенка, мы активно поддержали законодательную инициативу Даниила Гетманцева, активно включились в работу над документом и я рад, что именно в День защиты детей законопроект зарегистрирован в Верховной раде для голосования в первом чтении", - сказал народный депутат Игорь Абрамович.

В случае принятия закона, с 1 января 2022 года, государственные выплаты при рождении первого ребенка повысятся до 50 000 грн (15 000 роженица получит сразу, остальное – на протяжении 3-х лет). При рождении второго ребенка семья получит от государства 100 000 грн (30 000 грн сразу). За третьего и каждого следующего ребенка будет выплачиваться по 150 000 грн (45 000 грн сразу).

Абрамович убежден, что в скором времени закон будет принят, и уже с нового года молодые семьи смогут получать надлежащую поддержку со стороны государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада предлагает с нового года повысить выплаты за рождение детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Родился Супермен

Молоко способствует долголетию: интересные факты о продукте

Военные расстреляли 26 людей

Мейвезера посадили за домашнее насилие

Родилась секс-символ 1950-х

Папа Римский благословил оперу Мирослава Скорика

Хмельницкий казнил всех пленных

Самое читаемое
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6894
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 5382
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 4815
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 4185
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 10 Просмотров: 3582
Политика
Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа
4
 Просмотров: 522
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
 Просмотров: 702
В ОП заявили о деолигархизации СМИ
В ОП заявили о деолигархизации СМИ Просмотров: 189
Путин созвонился с Макроном. Говорили и об Украине
Путин созвонился с Макроном. Говорили и об Украине Просмотров: 306
"Северный поток – 2" не отличается от аннексии Крыма". Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе
"Северный поток – 2" не отличается от аннексии Крыма". Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе 1 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
10
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
6
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
1
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Голосов: 7177
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть