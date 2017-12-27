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среда, 27 декабря 2017 17:48

"Амина - легенда, ее имя должно быть в истории Украины", - мать Окуевой

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&quot;Амина - легенда, ее имя должно быть в истории Украины&quot;, - мать Окуевой

Мать Амины Окуевой Ирина Каминская одобряет инициативу назвать в Киеве улицу в честь ее дочери. Об этом она сказала в комментарии "Цензор.НЕТ".

"Отношусь к этому положительно. Считаю, что именно такие люди, как Амина, формируют национальную идею. Национальная идея Украины - это идея свободы. За свободу платят жизнью сейчас лучшие сыновья и дочери Украины. И поэтому эти имена должны остаться в истории Украины в названиях улиц, парков, скверов, в памятниках. Это очень важно, потому что Амина - легенда.

Мне все об этом говорили, и я сама в этом убедилась, видя отношение людей к ней. Когда это звучит в названиях, тогда это лучше запоминается, а это очень важно, чтобы помнили не только о ней, но и о многих тысяч тех парней и девушек, которые отдали свою жизнь за свободу Украины", - заявила мать Окуевой.

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"Одесса странным образом относится к этим вопросам. Я не хотела начинать выставку и показывать ее в Одессе. Не знаю, покажут ли вообще эту выставку, посвященную Амине, в Одессе. Но, мне кажется, что это, пожалуй, нужно будет сделать, потому что нельзя отдавать этот город тем людям, которые ненавидят национальную украинскую идею, тем людям, которые хотят какой-то особой роли Одессы в истории этой страны. Это украинский город, в котором тоже должны знать и любить своих героев. Те люди, которые сейчас находятся у власти и не понимают этого, делают большую ошибку, чреватую самыми тяжелыми последствиями, в том числе и для них ", - заявила Каминская, комментируя тот факт, что Одесский облсовет не поддержал инициативу назвать улицу в честь Амины Окуевой.

По словам Ирины Каминской, к ней обратилась инициативная группа, которая хочет установить памятный знак, посвященный Амине, на медицинском университете, где она училась.

"Я сказала, что не буду против и соглашусь на это, если они согласуют это с городом. Если они это сделают, и город пойдет навстречу, это будет большой плюс. Посмотрим на реакцию властей по этому обращению. Мне будет очень интересно. Это будет как лакмусовая бумажка, какие же люди находятся у власти. Что плохого сделала для них моя дочь, кроме хорошего, когда отдала свою жизнь, защищая суверенитет и независимость Украины. Мы увидели, как повел себя областной совет, посмотрим, как себя покажет городской совет. И тогда я подумаю, привезу ли я выставку своей дочери в Одессу, потому что, честно говоря, с такими властями очень хорошо хочется подумать, стоит ли это делать ... Хотя думаю, что это нужно сделать в любом случае, потому что среди одесситов есть огромное количество патриотов и тех людей, которые любят Украину. Ведь не власти определяют будущее этой страны, а простой народ, который любит Амину, и для меня это самое главное ", - отметила мать Амины Окуевой.

30 октября около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехал Адам Осмаев с женой 34-летней Аминой Окуевой. В результате обстрела Амина погибла на месте. Она была добровольцем батальона "Киев-2.

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