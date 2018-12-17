Выгодно ли сдавать квартиру в Батуми: цена за содержание и чистый доход

Украинцев, желающих вложить средства в курортную недвижимость Батуми, с каждым годом становится все больше. При этом многих тревожит вопрос, насколько выгодно сдавать квартиру в этом регионе в аренду и какой потенциальный доход приносит такая инвестиция? Людей привлекают рассказы об окупаемости проектов за 3-4 года, но закрадывается сомнение о реальности подобных цифр.

Давайте вместе с экспертом рынка недвижимости Батуми разберем реальные цифры доходности сезонного бизнеса на аренде, уберем все издержки, которые придется нести для поддержания работоспособности бизнеса, и выведем чистую прибыль. Поехали.

Расходы на содержание недвижимости в Батуми

Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры

Начнем с расходов на содержание квартиры. Директор компании BatumiExpert Турлан Каиршин, к которому мы обратились за комментарием, рассказал, что сегодня для украинца недвижимость в Батуми обойдется недорого. Ежемесячные коммунальные платежи примерно такие же, как в Украине:

• электричество – 0,1 лари/кВт*ч (0,05$);

• водоснабжение и канализация – 0,5 лари (0,3$);

• природный газ – 0,55 лари (0,3$);

• содержание дома – до 10 лари (6$);

• интернет и связь – 10-15 лари (до 10 $)

Основная статья расходов на содержание – оплата услуг управляющей компании, обеспечивающей сервис и обслуживание клиентов. Уборка в квартире, смена постельного белья, контроль въезда/выезда - все это необходимо проводить регулярно и тщательно, и если вы не хотите или не можете заниматься этим самостоятельно, придется нанимать стороннюю фирму. Ее услуги обойдутся в среднем 20% от дохода.

Длительность курортного сезона и сколько на нем можно заработать

Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры

В Батуми туристический сезон длится с апреля по октябрь. На это время приходится пиковая загрузка жилья и самые высокие доходы. Так, по официальным данным, по состоянию на текущий, 2018 год, рентабельность недвижимости в Батуми составила от 7 до 20%. Таким образом, в домах на первой линии от моря за один сезон можно заработать до пятой части стоимости всей квартиры. В расположенных чуть дальше новостройках (без вида на море) рентабельность заметно ниже. Поэтому, если вы хотите быстро окупиться и хорошо зарабатывать, лучше выбирать варианты:

• с хорошим видом из окна или с балкона;

• на минимальном удалении от пляжа;

• с хорошим сервисом и качественной отделкой.

Важно чтобы люди рекомендовали вас, тогда поиск новых клиентов будет проходить более продуктивно и быстро.

Как искать клиентов в межсезонье

Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры

После окончания активного курортного сезона нужно прорабатывать варианты поиска долгосрочной аренды. Есть миф, что в Батуми трудно найти арендатора в межсезонье. Но на деле важно установить конкурентоспособную цену и желающие обязательно найдутся. К примеру, если в сезон квартира приносила 1000 долларов в месяц, в межсезонье ее стоимость можно снизить до 250-300 долларов за месяц. Именно эту сумму эксперты советуют использовать во время расчетов общей годовой рентабельности недвижимости в Батуми.

Из всего перечисленного напрашивается вывод: сдавать квартиру в аренду в Батуми – выгодно. Главное, правильно подсчитать все расходы и обеспечить максимальную загрузку в горячий сезон. Тогда можно выйти на чистую прибыль и в 20% от стоимости. Все в ваших руках.