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понедельник, 17 декабря 2018 15:59

Выгодно ли сдавать квартиру в Батуми: цена за содержание и чистый доход

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Украинцев, желающих вложить средства в курортную недвижимость Батуми, с каждым годом становится все больше. При этом многих тревожит вопрос, насколько выгодно сдавать квартиру в этом регионе в аренду и какой потенциальный доход приносит такая инвестиция? Людей привлекают рассказы об окупаемости проектов за 3-4 года, но закрадывается сомнение о реальности подобных цифр.

Давайте вместе с экспертом рынка недвижимости Батуми разберем реальные цифры доходности сезонного бизнеса на аренде, уберем все издержки, которые придется нести для поддержания работоспособности бизнеса, и выведем чистую прибыль. Поехали.

Расходы на содержание недвижимости в Батуми

  Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры
Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры

Начнем с расходов на содержание квартиры. Директор компании BatumiExpert Турлан Каиршин, к которому мы обратились за комментарием, рассказал, что сегодня для украинца недвижимость в Батуми обойдется недорого. Ежемесячные коммунальные платежи примерно такие же, как в Украине:

• электричество – 0,1 лари/кВт*ч (0,05$);
• водоснабжение и канализация – 0,5 лари (0,3$);
• природный газ – 0,55 лари (0,3$);
• содержание дома – до 10 лари (6$);
• интернет и связь – 10-15 лари (до 10 $)

Основная статья расходов на содержание – оплата услуг управляющей компании, обеспечивающей сервис и обслуживание клиентов. Уборка в квартире, смена постельного белья, контроль въезда/выезда - все это необходимо проводить регулярно и тщательно, и если вы не хотите или не можете заниматься этим самостоятельно, придется нанимать стороннюю фирму. Ее услуги обойдутся в среднем 20% от дохода.

Длительность курортного сезона и сколько на нем можно заработать

  Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры
Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры

В Батуми туристический сезон длится с апреля по октябрь. На это время приходится пиковая загрузка жилья и самые высокие доходы. Так, по официальным данным, по состоянию на текущий, 2018 год, рентабельность недвижимости в Батуми составила от 7 до 20%. Таким образом, в домах на первой линии от моря за один сезон можно заработать до пятой части стоимости всей квартиры. В расположенных чуть дальше новостройках (без вида на море) рентабельность заметно ниже. Поэтому, если вы хотите быстро окупиться и хорошо зарабатывать, лучше выбирать варианты:

• с хорошим видом из окна или с балкона;
• на минимальном удалении от пляжа;
• с хорошим сервисом и качественной отделкой.

Важно чтобы люди рекомендовали вас, тогда поиск новых клиентов будет проходить более продуктивно и быстро.

Как искать клиентов в межсезонье

  Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры
Эксперт рынка недвижимости Батуми назвал реальные цифры доходности от аренды квартиры

После окончания активного курортного сезона нужно прорабатывать варианты поиска долгосрочной аренды. Есть миф, что в Батуми трудно найти арендатора в межсезонье. Но на деле важно установить конкурентоспособную цену и желающие обязательно найдутся. К примеру, если в сезон квартира приносила 1000 долларов в месяц, в межсезонье ее стоимость можно снизить до 250-300 долларов за месяц. Именно эту сумму эксперты советуют использовать во время расчетов общей годовой рентабельности недвижимости в Батуми.

Из всего перечисленного напрашивается вывод: сдавать квартиру в аренду в Батуми – выгодно. Главное, правильно подсчитать все расходы и обеспечить максимальную загрузку в горячий сезон. Тогда можно выйти на чистую прибыль и в 20% от стоимости. Все в ваших руках.

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