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среда, 04 декабря 2019 17:27

Вавриш рассказал, какие факторы будут определять развитие рынка недвижимости в ближайшие годы

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Повышение международных кредитных рейтингов Украины, постепенное снижение учетной ставки НБУ и ряд других макроэкономических факторов создают положительный фон для развития рынка недвижимости Украины.

Об этом в ходе III RED Forum рассказал девелопер Андрей Вавриш, возглавляющий компанию SAGA Development.

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Девелопер Андрей Вавриш: "Глобально мы стоим на пороге значительного финансово-экономического роста"

"Мы видели, что из-за укрепления гривны произошло существенное падение спроса. Это временное явление, оно имеет ограниченный ресурс влияния. Глобально мы стоим на пороге значительного финансово-экономического роста", – убежден он.

Среди благоприятных для рынка недвижимости макроэкономических факторов предприниматель назвал прогнозируемый рост ВВП Украины на 50% в течение следующих 4 лет, планы правительства по привлечению 50 млрд долларов иностранных инвестиций за 5 лет, рекордные показатели экспорта зерновых в 2019 году и перспективы роста IT-сектора до 240 тыс. рабочих мест, половина которых будет сосредоточена в Киеве. При этом ожидаемый денежный оборот отрасли по прогнозам составит 8,4 млрд долларов до 2023 года.

"Это очень большая доля нашего ВВП. Уже сейчас IT – второй в Украине кластер по объемам поступления валютной выручки. Это значит, что мы переходим от индустриальной к креативной экономике. И она запускает большое количество принципиальных изменений, которые дают возможность развивать не только спрос на недвижимость, на новые профессии, новые рабочие места, но также сразу иметь внутри нашей страны зарплаты мирового уровня", – отметил Андрей Вавриш.

  Девелопер Андрей Вавриш: "Глобально мы стоим на пороге значительного финансово-экономического роста"
Девелопер Андрей Вавриш: "Глобально мы стоим на пороге значительного финансово-экономического роста"

По его прогнозам, только айтишники в течение следующих 5 лет обеспечат спрос на 2 млн кв. метров жилья в Киеве.

Важное значение имеет снижение Министерством финансов ставки 4-летних ОГВЗ до 13,3%. По мнению девелопера, это позволит существенно снизить стоимость заимствований, что, в свою очередь, создает предпосылки для снижения ставок по ипотечным кредитам до 12-14% годовых в течение 1-2 лет.

Напомним, что по словам премьер-министра Алексея Гончаркука, правительство надеется на снижение ставок по ипотечным кредитам до 10-12% уже в 2020 году.

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Дата
04
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