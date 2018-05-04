В Украине запретят строить многоэтажки в селах

В сельских населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек разрешается только усадебная застройка. Фото: 0382.ua

В Украине предлагают установить максимальную этажность жилой застройки населенных пунктов в зависимости от численности их населения.

"Сегодня все чаще украинские города и села начинают терять свой существующий вид. Сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет достаточной инженерной подготовки для этого. А города превращаются в каменные джунгли. Чтобы сделать пространство более комфортным для жителей как в городах, так и в селах, в новых ГСН вводятся ограничения по жилой застройке населенных пунктов в зависимости от их классификации и количества населения", - написал в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Таким образом, в сельских населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек разрешается только усадебная застройка. В селах более 1 тыс. человек - усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м, то есть до 4-х этажей.

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В поселках городского типа допустима усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 15 м - до 5-ти этажей.

В городах с численностью населения до 50 тыс.человек разрешается размещать усадебную застройку и многоквартирные дома до 27 м. То есть строить дома до 9-ти этажей. В городах с населением 50-100 тыс. - усадебную застройку и многоквартирные дома до 48 м (до 16-ти этажей).

Максимально допустимая высотность многоквартирной застройки в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек устанавливаться документацией по пространственному планированию.

В Украине обновят государственные нормы строительства. Установят новую максимально допустимую плотность застройки.