Сравнили стоимость аренды жилья в разных странах

В Украине средняя цена на аренду однокомнатной жилья недалеко от центра города гораздо выше, чем средняя зарплата. Так, украинцы в среднем получают $262,3 в месяц. Аренда однокомнатной жилья стоит $317.

Об этом свидетельствуют результаты исследования The Cost of Living Around the World 2018. В то же время в других странах таких несоответствий нет, пишет Сегодня.

Украина

В Украине намного проще арендовать жилье, чем в странах Европы или США. Хотя дороже. Так, в некоторых странах для этого необходима хорошая кредитная история, рекомендации, стабильный доход. В Украине квартиру можно снять без услуг агентства. Самостоятельно найти вариант по объявлениям собственников жилья. Правда юридическая сила договора, который подписывают украинцы, сомнительна.

Кроме того, участились случаи, когда агентства за условную сумму предлагают купить базу с адресами квартир и номерами их владельцев. Чаще всего такие квартиры уже сданы, а номера не действительны.

Дороже всего в Украине аренда жилья стоит в Киеве. Средняя цена на однокомнатную квартиру составляет около 8 тыс. грн ($305). В отдаленных районах от центра города можно найти более дешевые варианты. Особенно на Троещине. Из-за отсутствия вблизи метро и нормальной транспортной инфраструктуры.

Во Львове средняя цена аренды составляет чуть более 6 тыс. грн. В Харькове и Днепре - около 5,5-6 тыс. грн. В Одессе аренда жилья у моря будет стоить дороже, чем в центре города.

Германия

В Германии средняя зарплата составляет $2675. Аренда квартиры недалеко от центра города стоит $827 (около 22 тыс. грн). Правда арендодатели тщательно выбирают кандидатов. Поэтому важно подтвердить свою кредитоспособность, рассказать о месте работы, заработке.

Залог за квартиру составляет сумму платежа за 2-3 месяца аренды. Кроме того, цена аренды состоит из двух частей - месячного платежа и предоплаты за коммуналку. Это расходы на отопление, воду, страховку дома, вывоз мусора. В предоплату не включается цена за электроэнергию, телефон и интернет. За это жители платят самостоятельно.

Преимущественно арендуют квартиры площадью 40 м². Наибольшая конкуренция квартиросъемщиков наблюдается в Мюнхене. Там на просмотр одного объекта претендует 77 человек сразу. В Берлине - 33 человека.

Италия

В Италии сдавать в аренду жилье не выгодно. Там максимально защищен арендатор. Если вдруг он становится неплатежеспособным, выгнать его хозяева жилья не могут. Кроме того, налог, который платит арендодатель - самый высокий в Европе. Составляет более 40% от прибыли.

Средняя зарплата в Италии составляет $1880. Средняя цена за аренду жилья недалеко от центра - $715. При аренде хозяева квартиры просят показать выписку с банковского счета или другие документы, подтверждающие платежеспособность арендатора.

Если ищете жилье в Италии через агентство, то придется заплатить 100% арендной платы за услуги. Причем оплату вносит как арендатор, так и арендодатель. Залог за квартиру - сумма за 2-3 месяца проживания.

Дороже всего снимать жилье в Милане - более $600. За комнату в Риме цены немного меньше, около $500-550. Дешевле всего жить в пригороде Неаполя. Там аренда трехкомнатных апартаментов стоит $400 в месяц.

Польша

Цены на аренду квартир в Польше зависят от городов, районов и условий. Так, цены в Варшаве намного выше, чем в соседних городах.

Арендная плата состоит из двух платежей - оплата аренды и оплата эксплуатационных платежей. Сюда входит налог на недвижимость, оплата содержания лифта, ремонта подъезда, эксплуатации домофона, уборка территорий.

Средняя зарплата в Польше около $1000. Средняя цена на аренду квартиры - $535. При поиске жилья поиски услуги посредника стоят 100% месячной аренды.

Чехия

Средняя зарплата в Чехии $1140. Средняя стоимость аренды квартиры возле центра города - $645.

Чаще всего арендуют однокомнатные квартиры с кухонным углом или отдельной кухней. При оформлении обязательно заключается договор. Правда отсутствуют жесткие требования, которые есть в других странах ЕС.

В Украине нет общепринятых правил компенсации убытков за аренду жилья. Правда сейчас становится популярным страховать недвижимость. Особенно в дорогом сегменте.