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воскресенье, 14 октября 2018 21:10

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве

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Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве
Украинцы чаще всего покупают однокомнатные квартиры площадью 38-45 м². Двухкомнатные - 55-75 м². Фото: readonline.com.ua

Однокомнатную квартиру в Киеве в среднем можно купить за $25 тыс. В пригороде цены ниже - около $20 тыс., рассказал Gazeta.ua экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Сергей Злыдень.

"Самые дешевые столичные квартиры продают в отдаленных районах. В доме, который практически сдали в эксплуатацию, квадратный метр стоит 19-20 тысяч гривен. В доме на этапе фундамента - 17,5 тысяч. На вторичном рынке квадратный метр в среднем стоит 25 тысяч гривен. В центре и возле метро квартиры на 15-20% дороже", - говорит Сергей Злыдень.

В новостройках более 40% квартир - однокомнатные.

"В 2008-2009 годах квартиры в основном строили большой площади. Тогда средняя популярная однокомнатная квартира имела 45-55 м². Стоила очень дорого. В 2013-м популярности начали набирать квартиры небольшой площади. Цены на них упали вдвое по сравнению с 2008 годом", - говорит эксперт по недвижимости.

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По словам вице-президента Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолия Топала, украинцы чаще всего покупают однокомнатные квартиры площадью 38-45 м². Двухкомнатные - 55-75 м².

"Ищут квартиры с функциональной площадью. Среди одно- и двухкомнатных одинакового метража, выбирают последние. Ведь разница в цене не велика. Также на рынке появились однокомнатные квартиры большой площади. Тогда распланировать площадь можно самостоятельно. Например, перестроить в двухкомнатную квартиру", - говорит Анатолий Топал.

В сентябре дешевле всего удалось арендовать 1-комнатную квартиру по ул. Набережно-Луговой в Подольском районе. Жилье площадью 32 м² сдали за 6 тыс. грн. Аренда комнаты в 3-комнатной квартире по ул. Хорива (Подольский район) стоила 4500 грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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