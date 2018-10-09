Какие квартиры украинцы арендуют чаще всего

С начала года недвижимость подорожала в среднем на 20%. Фото: Еспресо.TV

Украинцы для аренды и покупки ищут недвижимость эконом-сегмента. В основном это недорогие однокомнатные квартиры площадью до 50 кв м, рассказал Gazeta.ua Сергей Костецкий, аналитик компании SV Development.

"Дешевую "убитую" однокомнатную квартиру в хрущевке можно арендовать за 4-5 тысяч гривен. Таких предложений очень мало. Но спрос большой. Однокомнатное жилье с ремонтом можно снять за 6 тысяч. Столько же стоит аренда двухкомнатной квартиры небольшой площади. Правда в отдаленных районах без ремонта, мебели и техники. За лучшие варианты придется заплатить 7-8 тысяч гривен", - говорит эксперт по недвижимости.

С начала года недвижимость подорожала в среднем на 20%.

"Плата за аренду жилья поднимают те, кто раньше ее недооценивал. Например, квартиру несколько лет арендатор снимал за 3-4 тысячи гривен. Как он съехал, владелец начал сдавать квартиру дороже", - говорит Сергей Костецкий.

В Киеве в среднем арендуют до 1,5 тыс. квартир в месяц. В начале года в аренду сдавали 1,2-1,3 тыс. квартир.

"На рынке недвижимости средняя цена предложения выросла. Однако средняя цена сделки не изменилась. Люди перестали снимать дорогое жилье. Ищут квартиры эконом-сегмента. Это в основном молодые семьи, выпускники, которые съехали с общежитий. Также те, кто хочет переехать от родителей", - отмечает эксперт.

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Часто однокомнатные квартиры покупают, чтобы сдавать в аренду. Однако, чтобы вернуть вложенные деньги, придется ждать 30 лет.

"В Киеве в основном покупают однокомнатные квартиры до $30 тысяч. В пригороде - $20-25 тысяч. Площадь таких квартир до 50 квадратных метров. В новостройках около 50% квартир однокомнатные. Это могут быть квартиры площадью 70 квадратных метров. Тогда есть возможность перестроить жилье в двухкомнатное", - резюмирует Сергей Костецкий.

В сентябре дешевле всего удалось арендовать 1-комнатную квартиру по ул. Набережно-Луговой в Подольском районе. Жилье площадью 32 м² сдали за 6 тыс. грн. Аренда комнаты в 3-комнатной квартире по ул. Хорива (Подольский район) стоила 4500 грн.