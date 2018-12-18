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вторник, 18 декабря 2018 21:10

Сколько стоит арендовать жилье на новогодние праздники

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Больше всего предложений аренды жилья на новогодние праздники в Киеве и области. Однокомнатная столичная квартира стоит около 585 грн. Двухкомнатная дороже - 800 грн. Дешевле всего в столице арендовать хостел - 120 грн в сутки с человека.

Аренда дома в столице стоит дороже, чем на горнолыжном курорте. Чтобы снять элитную усадьбу для 20 человек в сутки придется заплатить 48 тыс. грн. Средний дом для компании можно арендовать за 8,6 тыс. грн, пишет olx.ua.

Во Львове аренда однокомнатной квартиры обойдется 450 грн в сутки. Двухкомнатной - 650 грн. В среднем 890 грн нужно заплатить за трехкомнатную квартиру.

Автор: olx.ua
  Аренда дома в столице стоит дороже, чем на горнолыжном курорте. Чтобы снять элитную усадьбу для 20 человек в сутки придется заплатить 48 тыс. грн.
Аренда дома в столице стоит дороже, чем на горнолыжном курорте. Чтобы снять элитную усадьбу для 20 человек в сутки придется заплатить 48 тыс. грн.

На Закарпатье дом посуточно сдают в среднем за 1,17 тыс. грн. Самые дорогие дома на Межгорье - 3 тыс. грн в сутки. Аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 400 грн. Больше всего их в Ужгороде и Мукачево.

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В Ивано-Франковской обл. самые дорогие дома в Яремче. Сутки в среднем стоит 10 тыс. грн. Вторая по стоимости Поляница - 2 тыс. грн в сутки.

Кроме того, на праздники можно поехать к морю в Одессу. Там аренда однокомнатной квартиры стоит 460 грн в сутки, двухкомнатной - 600 грн, трехкомнатной - 1200 грн.

В ноябре чаще всего арендовали одно- и двухкомнатные квартиры в Дарницком, Голосеевском и Соломенском р-н столицы. Дешевле всего - 4,5 тыс. грн стоила аренда однокомнатной площадью 21 м² в Соломенском р-н.

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