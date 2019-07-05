От $20 тыс.: сколько стоит квартира в Киеве

В июне преимущественно покупали квартиры в новостройках. Фото: styler.rbc.ua

В июне в Киеве дешевле всего продали однокомнатную квартиру площадью 30 м² на ул. Радченко в новом доме в Соломенском р-н. Жилье стоило $20 тыс.

Квартира площадью 36 м² на ул. Б. Гмыри в Дарницком р-н стоила $35 тыс. За $50 тыс. купили однушку 50 м² на ул. Волынской в ​​Соломенском р-н, информирует АН "Благовіст".

В Оболонском р-н однокомнатное жилье 38 м² приобрели за $52 тыс. За $80 тыс. купили трехкомнатную квартиру площадью 86 м² в Голосеевском р-н. В этом же районе квартиру меньшей площадью - 73 м² продали за $100 тыс.

За $101 тыс. приобрели двушку площадью 76 м² на ул. Маршала Рыбалко в Шевченковском р-н. Трехкомнатная квартира 130 м² в Подольском р-н стоила $150 тыс.

Дороже - $250 тыс. просили за трехкомнатное жилье площадью 120 м² на ул. Героев Сталинграда. На ул. В. Тютюнника в Днепровском р-н за $340 тыс. купили квартиру 186 м² в новом доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда подорожает аренда квартир

Дороже всего в июне продали апартаменты в Печерском р-н площадью 191 м² - $ 500 тыс.

"Спрос вырос на квартиры в новостройках, которые ввели в эксплуатацию и жилье продают с готовыми документами. Правда застройщики подняли цены на квартиры в новостройках. К осени может подорожать вторичный рынок", - говорит директор агентства Елена Биберова.

В Украине каждый третий покупатель ищет жилье стоимостью до $30 тыс. На квартиры за $50-70 тыс. приходится почти 40% спроса.