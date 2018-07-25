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среда, 25 июля 2018 15:45

Общежития предприятий хотят передать в собственность жильцов

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Общежития предприятий хотят передать в собственность жильцов
Нардепи пропонують повернути раніше приватизовані общаги державі і перепродати новим мешканцям. Фото: 112.ua

В Украине начали готовить почву для передела общежитий. Нардепы предлагают вернуть ранее приватизированные общежития государству, а потом перепродать их новым жильцам.

Все это описано в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №8627, который коснется общего жилья в частной собственности, построенного еще при СССР, сообщает ubr.ua.

Законодатели уверяют, что делают все это не для того, чтобы выставить людей на улицу. А чтобы каждый человек смог лично приватизировать свою комнатушку в общем жилье, находящемся во владении заводов, фабрик или других предприятий.

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На текущий момент в Украине насчитывается 10,6 тыс. общежитий. В них проживают 1,2 млн. украинских семей. Причем, по данным Госстата, большинство живут очень продолжительное время - более 10 лет.

Новый законопроект распространяется на общаги (и землю под ними), введенные в эксплуатацию до 1991 г. На те, что были построены в советское время для предоставления в служебное пользование или для временного проживания рабочим предприятий. Большая их часть находится в крупных индустриальных городах либо в местности, приближенной к этим предприятиям.

В Украине с 1 октября 2018 года застройщикам позволят стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа.

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