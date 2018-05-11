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пятница, 11 мая 2018 21:10

Низкая цена и куча проблем: назвали опасности при покупке жилья под Киевом

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Низкая цена и куча проблем: назвали опасности при покупке жилья под Киевом
Застройщики приглашают потенциальных клиентов на просмотры жилья в середине дня. Тогда трафик на дорогах минимален. Фото: pixabay.com

За последние шесть лет стремительно возросло количество жителей Киевской области. Больше всего, 7300 человек переехали в Ирпень. 5700 - в Бровары, 4500 - в Бучу и 3300 - в Борисполь.

Однако по данным независимых экспертов, население Ирпеня увеличилось с 39 000 на 2008 год до 83 000 - в 2017-м. В то же время количество жителей села Петропавловская Борщаговка за несколько лет выросло в пять раз - с 2000 до 10 000 человек. Такой тенденции способствуют застройщики. Они предлагают широкий выбор жилья по относительно низкой цене, пишет Mind.ua.

По данным "Альянс-Новобуд", по состоянию на май 2017 года в области сводилось 287 жилых комплексов. Это практически равно количеству строящихся на тот момент комплексов в самой столице. Однако, если в Киеве стоимость квадратного метра в домах на окраинах города стартует от 19 000-20 000 грн за кв м, то в пригородах - с 10 000-12 000 грн.

"Когда три года назад купил жилье в Белогородке, путь к Большой Окружной на автомобиле занимал 10-15 минут. Сейчас же дорожный затор начинается в центре села Софиевская Борщаговка. Тянется 2-3 километра. Теперь на дорогу трачу 40 минут", - рассказывает житель Белогородки Денис.

Застройщики приглашают потенциальных клиентов на просмотры жилья в середине дня. Тогда трафик на дорогах минимален.

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"Объемы строительства постоянно растут. Если сейчас жители Ирпеня или Броваров вынуждены стоять в пробках по 30-40 минут, то через 3-4 года они будут несколько часов добираться до столицы", - прогнозирует директор по маркетингу и продажам ЖК RiverStone Ангелина Деревлева.

Вследствие роста численности населения пригородов и нежелание местных властей возводить новые объекты инфраструктуры, существующие государственные детские сады и школы катастрофически переполнены. Так, в Петропавловской или Софиевской Борщаговке местные жители становятся в очередь в детский сад сразу после рождения ребенка.

В то же время появление частных дошкольных и школьных учреждений не решает проблемы. Во-первых, стоимость услуг частных детских садов и школ стартует с 7000-10 000 грн. Во-вторых, даже частных заведений пока катастрофически не хватает. Так, в одной из школ в пригороде столицы, где обучение стоит $800 в месяц, все места заняты.

Кроме этого, в пригороде существует проблема с подключением домов к канализации. Ведь мощность коллекторов не рассчитана на такое число жителей. Фекалии сбрасываются в септики, которые необходимо постоянно откачивать. Это увеличивает стоимость обслуживания квартир. Со временем выгребные ямы могут переполняться и загрязнять местные водоемы и грунтовые воды.

"Застройщики многих пригородных комплексов утверждают, что их дома подключены к артезианским скважинам, которые поставляют жителям чистую питьевую воду. А кто будет обслуживать дорогой насос, установленный в скважине? Хватит ли заполнения воды, когда комплекс заселят полностью? Ведь в некоторых домах жители верхних этажей в часы пик ожидают, пока умоются жители нижних этажей. Воды на всех не хватает", - говорит Ангелина Деревлева.

В пригороде часто случаются перебои с энергоснабжением. Во время которых жители некоторых высоток остаются без воды. Ведь насосы работают от электричества.

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Кроме перечисленных, в пригороде существует проблема с медицинским обслуживанием. Так, жителей Петропавловской и Софиевской Борщаговки, Святопетровского и Белогородки обслуживают государственные медучреждения Боярки. Расстояние до них может превышать 10 км.

"Градостроительное законодательство той или иной степени нарушают многие застройщики. Однако по количеству нарушений и их тяжестью однозначно лидируют компании, работающие в пригородах Киева. Например, в Вишневом много высотных домов возводится на земле для индивидуального строительства. А в Софиевской Борщаговке есть комплексы с заниженной категорией строительства", - подытоживает юрист-консультант по недвижимости Иван Кудояр.

Чтобы удешевить себестоимость строительства, застройщики часто заменяют стройматериалы более дешевыми аналогами. Так, для утепления используют не минеральную вату, как предусмотрено по технологии, а пенопласт. Тогда здание становится не только более холодным, но и опасным. Во время пожара пенопласт очень быстро горит.

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