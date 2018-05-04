Назвали самую дорогую и самую дешевую квартиру, которую продали в апреле

Дешевле всего, за $22 тыс., в прошлом месяце удалось продать однокомнатную квартиру площадью 31 м². Фото: ternopil.te.ua

В апреле чаще всего покупали одно и двухкомнатные квартиры. Преимущественно в Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы.

Дешевле всего, за $22 тыс., в прошлом месяце удалось продать однокомнатную квартиру площадью 31 м². Жилье расположено на ул. Радужной (Днепровский р-н). Дороже, $24 тыс., стоила однокомнатная квартира по ул. Вышгородской (Подольский р-н) площадью 35 м². Двухкомнатную квартиру по ул. Кассиана (Голосеевский р-н), площадью 50 м² приобрели за $38 тыс, информирует агентство недвижимости "Благовіст".

За $53 тыс. была продана трехкомнатная квартира площадью 62 м² на ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н). Двухкомнатную квартиру площадью 60 м² по ул. П. Мирного (Печерский р-н) купили за $60 тыс. За $100 тыс. приобрели двухкомнатную квартиру площадью 65 м² по ул. А. Барбюса (Печерский р-н).

За $104 тыс. и $107 тыс. купили трехкомнатные квартиры по ул. Антоновича (Голосеевский р-н) и по ул. Вышгородской (Подольский р-н). Жилье имело площадь 70 м² и 102 м², соответственно.

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Самой дорогой в апреле была квартира в доме старой застройки по ул. Грушевского (Печерский р-н). Жилье площадью 80 м² стоило $225 тыс.

"В середине весеннего сезона традиционно повысилась активность потенциальных покупателей. Объем инвестиций в недвижимость Киева составил эквивалент $17,57 миллионов. Это на 9% больше показателей марта. Также начал восстанавливаться интерес к приобретению нежилых помещений и загородных домов. Поднялась нижняя ценовая планка приобретение жилья", - говорит Елена Биберова, директор АН "Благовіст".

Украинцы боятся инвестировать в новостройки. Поэтому предпочитают вторичной рынок. Ищут квартиры, построенные не более 10 лет назад.