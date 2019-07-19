Какие квартиры чаще всего арендуют

В прошлом году аренда квартир в новостройках подорожала на 40%. Фото: Depositphotos

Украинцы преимущественно ищут для аренды квартиры в новостройках. В старых домах отказываются снимать жилье через выше на 30-40% счета за коммунальные услуги.

"В старых домах расходы на коммунальные услуги выше из-за отсутствия современных энергосберегающих технологий. Кроме того, арендаторов в новых жилых комплексах привлекают чистые подъезды, сбор мусора по графику, поддержание чистоты во дворе, обслуживание инженерных коммуникаций", - объясняет эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, пишет mind.ua.

По словам эксперта по вторичной недвижимости Елены Марущак, украинцы готовы платить на 1-3 тыс. грн больше, чтобы жить в квартире без советской мебели.

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В прошлом году аренда квартир в новостройках подорожала на 40%. Снять однокомнатное жилье в отдаленных районах Киева стоит от 6,5 тыс. грн. Двухкомнатное - 9-10,5 тыс. грн. Трехкомнатная квартира будет стоить 13 тыс. грн.

"Люди стали чаще покупать квартиры в новостройках, чтобы потом сдавать их в аренду. Сейчас количество таких сделок составляет 20-25%. Год назад - около 12-15%", - говорит пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.

В июне самую дешевую столичную однокомнатную квартиру арендовали за 6,6 тыс. грн. Жилье площадью 39 м² расположено по улице Амосова в Соломенском районе.