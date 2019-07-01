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понедельник, 01 июля 2019 21:10

Сколько стоит арендовать самую дешевую однушку

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Сколько стоит арендовать самую дешевую однушку
В Киеве предлагают квартиры в аренду от 6,6 тыс. грн в месяц. Дороже всего в июне арендовали жилье за 90,1 тыс. грн. Фото: ТСН

В июне самую дешевую столичную однокомнатную квартиру арендовали за 6,6 тыс. грн. Жилье площадью 39 м² расположено по ул. Амосова в Соломенском р-н.

За 9,2 тыс. грн удалось арендовать двухкомнатную квартиру на ул. Большой Васильковской в ​​Шевченковском р-н 52 м², информирует АН "Благовіст".

Однокомнатное жилье в новом доме площадью 40 м² за 13,2 тыс. грн сняли на ул. Шолуденко в Шевченковском р-н. За 13,5 тыс. грн арендовали двухкомнатную квартиру 74 м² на ул. Леваневского.

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За аренду трехкомнатного жилья 145 м² на ул. Голосеевской ежемесячно будут платить 26,5 тыс. грн. Дешевле - 21,2 тыс. грн стоило снять однушку на ул. Тютюнника в Печерском р-н в новом доме.

Трехкомнатную квартиру 147 м² на ул. Коновальца в Печерском р-н в июне арендовали за 47,7 тыс. грн. Дороже всего стоила аренда четырехкомнатной квартиры 300 м² на Оболонской набережной - 90,1 тыс. грн.

В Киеве дешевле всего квартиры стоят в Святошинском районе. "Однушку" можно купить по цене около $30 тыс. В то же время на Троещине 3-комнатное жилье в среднем стоит $49,9 тыс. По Киеву стоимость квартир колеблется. В среднем 1-комнатное жилье стоит $35-45 тыс., 2-комнатное - $50-70 тыс., 3-комнатное - $65-95 тыс.

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