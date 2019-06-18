Где в Киеве продают самые дешевые квартиры

В Киеве дешевле всего квартиры стоят в Святошинском р-н. Однушку можно купить по цене около $30 тыс. В то же время на Троещине трехкомнатное жилье в среднем стоит $41 тыс.

По Киеву стоимость квартир колеблется. В среднем однокомнатное жилье стоит $35-45 тыс., двухкомнатное - $50-70 тыс., трехкомнатное - $65-95 тыс., передает olx.ua.

Автор: olx.ua С начала года в среднем на 8% выросла стоимость однокомнатных квартир. Двухкомнатные стали дороже на 4%, трехкомнатные - 2%.

С начала года в среднем на 8% выросла стоимость однокомнатных квартир. Двухкомнатные стали дороже на 4%, трехкомнатные - 2%. Больше всего подорожали однокомнатные в Шевченковском, Днепровском и Печерском р-н.

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В то же время в Шевченковском и Деснянском р-н подешевели трехкомнатные квартиры. В Днепровском цены не изменились. В других районах цены выросли. Больше всего - на 9% в Соломенском.

В мае квадратный метр в столичной новостройке в среднем стоил 25 415 грн. Это на 1,5% больше, чем было в апреле. За год квадратный метр подорожал на 5,8%. С января 2019-го - на 3,4%.