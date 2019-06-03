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понедельник, 03 июня 2019 15:58

Сколько стоит квадратный метр в новостройке

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Сколько стоит квадратный метр в новостройке
Фото: Укрінформ

В мае квадратный метр в столичной новостройке в среднем стоил 25 415 грн. Это на 1,5% больше, чем было в апреле.

За год квадратный метр подорожал на 5,8%. С января 2019-го - на 3,4%, пишет "Столичная недвижимость".

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В то же время средние цены по сравнению с прошлым месяцем упали в Печерском районе столицы на 5,1%. В Голосеевском недвижимость подешевела на 2,6%, Соломенском - на 1%, Дарницком - на 0,1%. В Святошинском районе цены выросли на 1%, в Подольском - на 3,1%.

"Новостройки дорожают. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - объяснила менеджер по продаже недвижимости Татьяна Маркова.

В Украине каждый третий покупатель ищет жилье стоимостью до $30 тыс. На квартиры за $50-70 тыс. приходится почти 40% спроса.

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Дата
03
июня

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