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четверг, 18 июля 2019 13:15

Дубилет просит писать ему о случаях рейдерства

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Дубилет просит писать ему о случаях рейдерства
Советник и.о. главы СБУ Баканова Дмитрий Дубилет. Фото с открытых источников.

Соучредитель мобильного банка monobank и советник и.о. обязанности главы СБУ Баканова Дмитрий Дубилет анонсировал ряд мер по борьбе с рейдерством.

"Рейдерство - огромная проблема для Украины. Просто поразительно, регистраторы (а их почти 10 тысяч) могут в нашей стране запросто переписать недвижимость, землю или бизнес на нового владельца. Причем бизнес-процесс построен так, что предыдущий владелец может ничего об этом не знать.

Из-за этого Украина теряет миллиарды. Ведь в том числе из-за этой проблемы на наш рынок не заходят иностранные банки (дешевые кредиты) и вообще иностранный бизнес", - сообщил Дубилет в Facebook.

Рабочая группа, в которой он участвует, наметила ряд мер, "чтобы побороть это зло как можно скорее".

Он обратился с просьбой сообщить ему о свежих случаях мошенничества, когда недвижимость, земля или бизнес незаконно поменяли своего владельца из-за незаконных действий регистраторов.

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"Если вы знаете кого-то, кто бы мог рассказать о таком случае, напишите, пожалуйста, емейл на [email protected] В этом емейле опишите очень коротко, какая собственность и при каких обстоятельствах была украдена, а также контактный телефон того, кому мы могли бы позвонить и расспросить подробности", - добавил он.

Бывший ІТ-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет назначен советником и.о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с диджитализации. Нового советника руководитель СБУ представил на брифинге во вторник, 16 июля.

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Дата
18
июля

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