Цены вырастут: предупредили о подорожании аренды квартир

В Киеве арендовать однокомнатную квартиру с мебелью и стиральной машиной стоит от 8 тыс. грн. Фото: Depositphotos

К концу лета аренда квартир может подорожать на 10-20%.

Еще несколько лет назад самое дешевое жилье в Киеве можно было арендовать за 6 тыс. грн. Сейчас цены на рынке аренды квартир стартуют от 8 тыс. грн, пишет Обозреватель.

Самые востребованные квартиры возле метро. Ищут жилье с минимальным набором мебели, стиральной машиной. Дороже стоит снять квартиру с бойлером и свежим ремонтом - от 10 тыс. грн в месяц.

Активно в аренду сдают квартиры в новостройках. Можно найти жилье от 9 тыс. грн. Правда, есть риск попасть на проблемные дома. Например, электроэнергию жителям будут продавать за "промышленным" тарифом, который дороже на 2 грн. Также придется платить больше за обслуживание дома и придомовой территории.

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Через месяц аренда может подорожать на 10-20%. Тогда рынок недвижимости активизируется. Жилье будут активно искать студенты.

"Есть еще другой момент. Арендодатели пытаются отложить повышение цен до конца отопительного сезона или сделать это перед его стартом. Учитывая расходы на коммунальные услуги, которые зимой увеличиваются в 3-4 раза. Это позволяет квартирантам мягче пережить такой "сюрприз" , - объясняет риэлтор Максим Бабуряк.

Чтобы не попасть на мошенников при аренде надо проверить документы на квартиру, выписку с количеством зарегистрированных лиц, пообщаться с будущими соседями. Договор аренды жилья надо подписывать в двух экземплярах. Там указать условия и стоимость аренды. Также имущество, которое есть в квартире.

В июне самую дешевую столичную однокомнатную квартиру арендовали за 6,6 тыс. грн. Жилье площадью 39 м² расположено по улице Амосова в Соломенском районе.