Аренда по-новому: что изменилось

В Украине правительство готовит новую редакцию законопроекта "Об аренде". Фото - pogliad.ua

В Украине правительство готовит новую редакцию законопроекта "Об аренде". Застройщики смогут строить "арендные дома", где будут сдаваться квартиры.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства считают, что это позволит навести порядок на рынке и обеспечить жильем украинцев, пишет "Обозреватель".

В частности, в новом законе должны прописать: сможет ли арендатор выкупать жилье, кто должен строить такие дома, как выбрать застройщика, нужно ли создавать для таких строителей льготные условия, кто должен платить коммуналку.

При этом в старом проекте документа уже есть предварительные условия финансирования рынка. Например, расторгнуть договор аренды можно будет только в случае истечения его срока, банкротства, уничтожения имущества, смерти или ликвидации юридического или физического лица, владеющего домом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Общежития предприятий хотят передать в собственность жильцов

Кроме того, арендатор должен оформить страховку на жилье, а владелец квартиры - зарегистрировать его по месту жительства.

Повышать стоимость аренды можно только раз в год, а для этого нужно предупредить арендатора письменно за месяц с обоснованием повышения.

В Украине в прошлом году в эксплуатацию было введено 10,2 млн кв. м жилья. Из них 3,6 млн кв. м пришлись на Киев и Киевскую область. Аналитики прогнозируют подорожание жилья на первичном рынке недвижимости на 10-15%. Из-за роста расходов на стройматериалы, энергоносители и оплату труда. Ведь застройщики уже сейчас работают на грани рентабельности. Предлагают покупку недвижимости на ранних этапах на уровне 13-14 тыс. грн за квадрат.