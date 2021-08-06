Заправка картриджей от "Киев ИТ Сервис" или экономьте деньги вместе с нами

Специалисты "Киев ИТ Сервис" серьезно подходят к своему делу. Фото: www.softic.kiev.ua

Лазерные принтеры/МФУ упрощают и в то же время ускоряют жизнь как отдельных пользователей, так и компаний. Однако, когда заканчивается тонер, перед работниками возникает непреодолимая проблема — срочная заправка картриджей. Компания "Киев ИТ Сервис" предлагает выгодные условия сотрудничества.

Профессиональная заправка картриджей с особыми привилегиями

Мастера "Киев ИТ Сервис" имеют многолетний опыт работы с оргтехникой. Поскольку технологии идут вперед, то с ними в ногу идут и сотрудники компании. Они стараются быть в курсе последних изменений в сфере печатающих устройств, поэтому успешно справляются с заправкой картриджей не только последних моделей, но и прошлых поколений. Для них не является проблемой:

• степень износа расходника;

• редкостная марка тонера;

• сложные конструктивные особенности устройства.

Специалисты "Киев ИТ Сервис" подходят к делу со всей серьезностью. Перед зарядкой каждого картриджа они проводят его комплексную диагностику и тщательно подбирают относительно совместимый тонер. Обязательно выполняют добросовестную очистку основных частей и узлов расходника. Затем заполняют тонерный бункер максимально возможным количеством тонера, чтобы все было по-честному. В завершение проводят пробную печать. Для компании важно доверие клиентов, поэтому они:

• используют только качественные расходные материалы и запасные части;

• предлагают несколько вариантов оплаты (наличный, безналичный, оплата картой, кредит);

• всегда на связи: у них нет выходных или праздничных дней;

• бесплатно выезжают на вызов в течение 1-3 часов;

• составляют оптимальные цены (от 149 грн) на услуги;

• предоставляют гарантию на выполняемые мастером работы;

• обеспечивают клиентов регулярными акциями, бонусами и скидками.

Кроме самой заправки картриджей, компания "Киев ИТ Сервис" занимается ремонтом и обслуживанием оргтехники. Квалифицированная подготовка сотрудников позволяет быстро найти и решить любую проблему. Для устранения неполадок используют только высококлассные запчасти от проверенных производителей, а также профессиональные инструменты. Связаться с ними вы можете, пройдя по ссылке https://kiev-itservice.com.ua. Позвольте специалистам позаботиться о вашей технике и сэкономить ваши деньги!