Зачем нужна эргономичная мебель в офис

Работа в офисе – одна из распространенных причин снижения активности и перехода к малоподвижному образу жизни. А это – прямой путь к развитию множества заболеваний, в том числе проблем опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, возрастания массы тела. К сожалению, даже регулярные посещения спортзала не помогают решить проблему, ведь постоянное нахождение тела в сидячем положении сложно нивелировать часом-двумя активностей.

Эргономичная мебель – предметы, учитывающие особенности человека

В такой ситуации приходится выбирать – отказываться от сидячей работы ради здоровья или смириться с закономерным результатом в виде ухудшения здоровья. Но есть и другой выход и во многом его принятие зависит от руководства офиса: современные компании производители мебели предлагают купить офисную эргономичную обстановку, разрабатываемую с учетом особенностей сидячей работы и физиологии человека. Как это работает? Все очень просто и понятно – мебель изменяется в соответствие с параметрами и потребностями каждого из сотрудников, обеспечивая наиболее комфортные условия для работы. Такие предметы обстановки в Украину поставляет бренд Narbutas – компания, создающая не просто удобную и функциональную, но и очень стильную мебель для офисов.

Что такое эргономичная мебель

Эргономичная мебель – предметы, учитывающие особенности человека и предоставляющие возможность изменить параметры для удобства владельца. На практике эргономичная мебель показывает себя как функциональный инструмент, способствующий возможности изменения положения тела в течение рабочего дня и обеспечению ему наиболее правильного физиологического положения.

Ни сидячая, ни стоячая поза, поддерживаемые на протяжении и нескольких часов, не являются "здоровыми" для человека. Именно поэтому для работы в офисе стоит выбрать мебель, которая позволит менять положение тела в любой момент. Чередование положения тела обеспечит необходимую подвижность и поможет нормализовать метаболизм. С помощью правильно подобранной офисной мебели можно даже похудеть: положение стоя помогает сжигать на 60 ккал больше, чем положение сидя. Работая стоя по несколько часов в день вы тратите достаточно энергии для того, чтобы не набрать лишний вес.

Чтобы смена положений тела была комфортной используйте специальную мебель. Над ее разработкой трудятся лучшие специалисты, которые профессионально знают о том, как должен быть расположен позвоночник человека для минимизации нагрузок на него.

Что такое эргономичная мебель? Это целая коллекция уникальных предметов обстановки, в том числе:

● столы;

● стулья и кресла;

● подлокотники и подголовники;

● тумбы и пр.

Например, столы с электрической регулировкой Narbutas позволяют изменить положение столешницы относительно пола за считанные мгновения. Поднимите ее на удобный для работы стоя уровень и смените положение тела для отдыха от длительного сидения. Можно воспользоваться эргономичным сидением, подняв его в стиле "барного стула" или работать за столом стоя.

Не менее полезны эргономичные кресла для работы за компьютером. Это "космическая" мебель, продуманная до мелочей. Множество механизмов помогает регулировать положение каждой детали кресла – наклона спинки, угла сидения, поворотов, подлокотников, подголовников. Специальные валики в области поясницы снимают нагрузку со спины, валики под шею позволяют снять напряжение с этой области тела. Для отдыха и смены положения спинка кресла может опускаться вплоть до 1800. Регулируется все – положение рук, ног, тела. В таком кресле удобно работать людям разного роста и комплекции.

С учетом принципа эргономики создаются и другие предметы мебели. Тумбы и шкафы должны быть удобны и обеспечивать легкий доступ к содержимому. Мягкая мебель становится комфортным местом для отдыха в перерывах. Пуфы, кресла-мешки, журнальные столики помогают с комфортом обустроить зону релакса. В таком офисе хочется работать, ведь это – безопасно для здоровья и эффективно для результатов.