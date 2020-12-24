Вкусно и оригинально: большой ассортимент для гурманов

Чтобы встретить праздники со вкусом, можно попробовать в этот раз оставить на столе место для итальянской вкусности — пиццы. Особенно, если она будет приготовлена мастерами со Смаки-Маки.

Пицца во Львове уже давно стала любимым блюдом не только самих львовян, но и гостей города. А накануне праздника так хочется чего-то вкусного и одновременно сытного, а потому пицца подойдет лучше всего.

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Мясные вкусности

Ценители мясных пицц во Львове смогут насладиться различными вариантами и начинками, начиная от классики в виде курочки и бекона, и заканчивая более интересными сочетаниями.

Например, классическая 4 сезона порадует сочетанием ветчины и острой салями, а также небольшим количеством овощей для лучшего вкуса. Для настоящих гурманов Смаки-Маки приготовили вариант под названием 4 мяса, куда входят колбаски, бекон, ветчина и острая салями, что придает пикантность ощущениям.

Для тех, кто любит все необычное, представленный вариант с морепродуктами под названием Сальмоне. Он содержит в себе кусочки печеного лосося с сыром фета, что сдабривается шпинатом и сливочным соусом.

Немного для веганов

Накануне праздников не лишним будет побаловать себя чем-то низкокалорийным, что не скажется на весе. Для этого можно заказать веганские блюда, приготовленные на тонком итальянском тесте.

Среди таких в частности — Прима Вера, которая состоит из овощного ассорти. Туда входят кабачки, баклажаны, перец, а также грибы и все это сдабривается вкусным, неаполитанским соусом.

Вкусным вариантом без мяса, который имеет такую же пищевую ценность, будет и 4 сыра. Туда входят самые вкусные и разнообразные сыры — от моцареллы, к пармезану и другим его видам, которые тянутся во рту.

Компания Смаки-Маки предлагает множество приятных бонусов и акций

Доставка пиццы во Львове: выгодно и оперативно

С помощью доставки различных видов пищи можно питаться не только интересно и разнообразно, но и устраивать вкусные и неожиданные сюрпризы.

Заказать пиццу во Львове с доставкой — это отличный выбор, поскольку:

• Доставка существенно экономит время;

• С ее помощью можно полакомиться вкусными блюдами за пределами привычного меню;

• Она предлагает большой вариант пицц на любой вкус;

• Курьеры всегда прибывают быстро, а значит поесть можно в любое время, когда этого действительно хочется.

А еще компания Смаки-Маки предлагает множество приятных бонусов и акций. Например, если у вас День Рождения - смело заказывайте и получайте в подарок дополнительную пиццу или ролл от шеф-повара.

Также присутствуют и полезные скидки, помогающие экономить и заказывать больше разных вкусностей для себя, друзей и семьи.