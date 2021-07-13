Вагонка деревянная. Вагонка цена производителя Запах Дерева

Подобрать материал, рассказать особенности каждой породы древесины для использования в конкретном помещении, помочь посчитать необходимое количество – сотрудники Компании "Запах Дерева" на связи в любой день недели

Вагонка: особенности данного материала, виды профиля. Деревянная вагонка цена за квадратный метр от чего зависит – рассмотрим в данной статье критерии ценообразования. Вагонка Запах Дерева технология производства вагонки с сохранением запаха – чудесный аромат древесины на долгие годы.

Вагонка – так именуется тип профилированной доски, которая используется в качестве материала для декоративной отделки потолков, стен, элементов интерьера и даже мебели. Каждая доска вагонка имеет шип и паз по всей длине с боковых сторон. Эти элементы позволяют соединять деревянную вагонку таким образом, что на лицевой стороне нет следов крепления (гвоздь, саморез или кляймер окажутся спрятанными под шипом, который заходит в паз).

Внешне деревянная вагонка отличается геометрией профиля и классифицируется на такие основные типы:

• Европрофиль – доска вагонка имеет удлиненный шип и углубленный паз. Второе популярное название вагонки данного вида – евровагонка. Рекомендуется монтировать с использование металлической пластины-скобы "кляймер" ("кляммер"), которая прижимает вагонку к каркасу, при этом оставляя возможность "гулять" в пазу в случае изменения влажности в помещении. После стыковки двух досок евровагонки образуется рельефный рисунок. Вагонка "Европрофиль" имеет лицевую и тыльную стороны. На тыльной стороне фрезой сделаны продольные прорези.

• Бесшовная вагонка – альтернативные названия "двухсторонняя вагонка" или "зеркальная вагонка". Обе широкие пласти доски являются лицевыми. Поэтому данный вид профиля часто используют как элемент мебели (фасады шкафов, полки, стеллажи).

• Имитация бруса получила такое наименование потому что после монтажа внешне напоминает стену, которая сложена из массивного профилированного бруса. Часто встречается второе название: "фальш брус". Используется и для внутренней отделки помещений, и для фасада, и при строительстве беседок и малых архитектурных форм.

• Блок хаус после монтажа имеет внешнее сходство со стеной, которая построена (собрана) из оцилиндрованных бревен. Широкий блок-хаус является популярным материалом для облицовки фасада, при строительстве беседок, террас, примыкающих к дому, декоративного оформления малых архитектурных форм. Узкий блок хаус используют для обшивки внутри дома и называют "радиусная вагонка". При выборе материала важно обратить внимание на толщину профилированной доски: чем толще, тем красивее.

Вагонка цена: критерии ценообразования

Одним из критериев, который влияет на выбор того или иного материала является его стоимость. Деревянная вагонка цена за квадратный метр зависит от нескольких факторов:

• Порода древесины (сосна, ольха, липа)

• Сорт вагонки (высший, 1й, 2й сорт)

• Профиль (европрофиль, бесшовная, имитация бруса, радиусная вагонка блок-хаус)

• Длина (чем длиннее – тем дороже)

Естественно, чтобы купить вагонку выгодно, самый правильный вариант – это обратиться напрямую к производителю. Таким образом, это будет напрямую вагонка цена производителя (без наценки посредников, розничных торговых организаций).

Разные цены на вагонку таких пород древесины как сосна, ольха и липа означают лишь то, что изначально в закупке сырье (бревна, круглый пиломатериал, заготовка) имеют разную стоимость. Исходя из этого и формируется прайс на вагонку и другие материалы из натуральной древесины.

Вагонка Запах Дерева

Известный производитель деревянных облицовочных материалов Компания "Запах Дерева" специализируется на изготовлении широкого ассортимента изделий для декоративной отделки коттеджей, домов, дач, комплектации бань и саун.

Полный цикл производства позволяет быть уверенным в качестве продукции:

• распиловка бревен на заготовки необходимой ширины и толщины

• принудительная сушка древесины в сушильных камерах конвективного типа ("мягкие режимы") с обязательным контролем влажности

• к станку попадает только сухая заготовка после сушильной камеры (влажность заготовки 8-10%)

• немецкий строгальный станок Weinig за один проход обрабатывает заготовку со всех четырех сторон, а лицевая поверхность поддается острожке дважды (после такой обработки острейшими ножами лицевая поверхность выглядит как полированная)

• лезвия на фрезах не затачиваются, а меняются на идеально острые ножи – это позволяет добиваться всегда идеального качества профиля и не зависимо от партии изготовленной продукции форма геометрии профиля будет идентичной, что очень важно для тех клиентов, которые спустя время хотят докупить необходимое количество материала

• сортировка, упаковка и маркировка; хранение при правильных условиях до момента отгрузки

• дополнительный сервис Компании "Запах Дерева": доставка заказов по всей Украине собственным транспортом Компании квалифицированными сотрудниками.

Подобрать материал, рассказать особенности каждой породы древесины для использования в конкретном помещении, помочь посчитать необходимое количество – сотрудники Компании "Запах Дерева" на связи в любой день недели

Широкий ассортимент материалов, сортов и размеров позволяет оптимизировать общую стоимость материала. Вагонка цена существенно отличается, если брать во внимание критерий "длина вагонки". Разумная экономия – это изначально рассчитать комплект необходимых коротких размеров (например, для облицовки над окнами, откосы и т.д.).

Подобрать материал, рассказать особенности каждой породы древесины для использования в конкретном помещении, помочь посчитать необходимое количество – сотрудники Компании "Запах Дерева" на связи в любой день недели. На сайте производителя всегда актуальные цены на вагонку, блок-хаус, имитацию бруса и другие материалы. Заказы доставляются по городу и области (работа по всей Украине).