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среда, 14 июля 2021 10:00

Вагонка деревянная. Вагонка цена производителя Запах Дерева

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  Подобрать материал, рассказать особенности каждой породы древесины для использования в конкретном помещении, помочь посчитать необходимое количество – сотрудники Компании "Запах Дерева" на связи в любой день недели
Подобрать материал, рассказать особенности каждой породы древесины для использования в конкретном помещении, помочь посчитать необходимое количество – сотрудники Компании "Запах Дерева" на связи в любой день недели

Вагонка: особенности данного материала, виды профиля. Деревянная вагонка цена за квадратный метр от чего зависит – рассмотрим в данной статье критерии ценообразования. Вагонка Запах Дерева технология производства вагонки с сохранением запаха – чудесный аромат древесины на долгие годы.

Вагонка – так именуется тип профилированной доски, которая используется в качестве материала для декоративной отделки потолков, стен, элементов интерьера и даже мебели. Каждая доска вагонка имеет шип и паз по всей длине с боковых сторон. Эти элементы позволяют соединять деревянную вагонку таким образом, что на лицевой стороне нет следов крепления (гвоздь, саморез или кляймер окажутся спрятанными под шипом, который заходит в паз).

Внешне деревянная вагонка отличается геометрией профиля и классифицируется на такие основные типы:

Европрофиль – доска вагонка имеет удлиненный шип и углубленный паз. Второе популярное название вагонки данного вида – евровагонка. Рекомендуется монтировать с использование металлической пластины-скобы "кляймер" ("кляммер"), которая прижимает вагонку к каркасу, при этом оставляя возможность "гулять" в пазу в случае изменения влажности в помещении. После стыковки двух досок евровагонки образуется рельефный рисунок. Вагонка "Европрофиль" имеет лицевую и тыльную стороны. На тыльной стороне фрезой сделаны продольные прорези.

Бесшовная вагонка – альтернативные названия "двухсторонняя вагонка" или "зеркальная вагонка". Обе широкие пласти доски являются лицевыми. Поэтому данный вид профиля часто используют как элемент мебели (фасады шкафов, полки, стеллажи).

Имитация бруса получила такое наименование потому что после монтажа внешне напоминает стену, которая сложена из массивного профилированного бруса. Часто встречается второе название: "фальш брус". Используется и для внутренней отделки помещений, и для фасада, и при строительстве беседок и малых архитектурных форм.

Блок хаус после монтажа имеет внешнее сходство со стеной, которая построена (собрана) из оцилиндрованных бревен. Широкий блок-хаус является популярным материалом для облицовки фасада, при строительстве беседок, террас, примыкающих к дому, декоративного оформления малых архитектурных форм. Узкий блок хаус используют для обшивки внутри дома и называют "радиусная вагонка". При выборе материала важно обратить внимание на толщину профилированной доски: чем толще, тем красивее.

Вагонка цена: критерии ценообразования

Одним из критериев, который влияет на выбор того или иного материала является его стоимость. Деревянная вагонка цена за квадратный метр зависит от нескольких факторов:

• Порода древесины (сосна, ольха, липа)
• Сорт вагонки (высший, 1й, 2й сорт)
• Профиль (европрофиль, бесшовная, имитация бруса, радиусная вагонка блок-хаус)
• Длина (чем длиннее – тем дороже)

Естественно, чтобы купить вагонку выгодно, самый правильный вариант – это обратиться напрямую к производителю. Таким образом, это будет напрямую вагонка цена производителя (без наценки посредников, розничных торговых организаций).

Разные цены на вагонку таких пород древесины как сосна, ольха и липа означают лишь то, что изначально в закупке сырье (бревна, круглый пиломатериал, заготовка) имеют разную стоимость. Исходя из этого и формируется прайс на вагонку и другие материалы из натуральной древесины.

Вагонка Запах Дерева

Известный производитель деревянных облицовочных материалов Компания "Запах Дерева" специализируется на изготовлении широкого ассортимента изделий для декоративной отделки коттеджей, домов, дач, комплектации бань и саун.

Полный цикл производства позволяет быть уверенным в качестве продукции:

• распиловка бревен на заготовки необходимой ширины и толщины
• принудительная сушка древесины в сушильных камерах конвективного типа ("мягкие режимы") с обязательным контролем влажности
• к станку попадает только сухая заготовка после сушильной камеры (влажность заготовки 8-10%)
• немецкий строгальный станок Weinig за один проход обрабатывает заготовку со всех четырех сторон, а лицевая поверхность поддается острожке дважды (после такой обработки острейшими ножами лицевая поверхность выглядит как полированная)
• лезвия на фрезах не затачиваются, а меняются на идеально острые ножи – это позволяет добиваться всегда идеального качества профиля и не зависимо от партии изготовленной продукции форма геометрии профиля будет идентичной, что очень важно для тех клиентов, которые спустя время хотят докупить необходимое количество материала
• сортировка, упаковка и маркировка; хранение при правильных условиях до момента отгрузки
• дополнительный сервис Компании "Запах Дерева": доставка заказов по всей Украине собственным транспортом Компании квалифицированными сотрудниками.

  Подобрать материал, рассказать особенности каждой породы древесины для использования в конкретном помещении, помочь посчитать необходимое количество – сотрудники Компании "Запах Дерева" на связи в любой день недели
Подобрать материал, рассказать особенности каждой породы древесины для использования в конкретном помещении, помочь посчитать необходимое количество – сотрудники Компании "Запах Дерева" на связи в любой день недели

Широкий ассортимент материалов, сортов и размеров позволяет оптимизировать общую стоимость материала. Вагонка цена существенно отличается, если брать во внимание критерий "длина вагонки". Разумная экономия – это изначально рассчитать комплект необходимых коротких размеров (например, для облицовки над окнами, откосы и т.д.).

Подобрать материал, рассказать особенности каждой породы древесины для использования в конкретном помещении, помочь посчитать необходимое количество – сотрудники Компании "Запах Дерева" на связи в любой день недели. На сайте производителя всегда актуальные цены на вагонку, блок-хаус, имитацию бруса и другие материалы. Заказы доставляются по городу и области (работа по всей Украине).

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