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четверг, 03 октября 2019 10:00

В санатории "Трембита" эффективно лечат боль в суставах и спине

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В санатории &quot;Трембита&quot; эффективно лечат боль в суставах и спине
В санатории "Трембита" лечат органы дыхания, опорно-двигательного аппарата, нарушение обмена веществ, заболевания органов желудочно-кишечного тракта

Реагирует спина и суставы на смену времен года? Мучает боль в суставах? В здравнице "Трембита" помогут вам забыть об этих проблемах и чувствовать себя здоровыми.

Санаторий "Трембита" расположен в селе Велятино Хустского района Закарпатской области. В здравнице лечат органы дыхания, опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

"Всегда при перемене погоды болела спина и суставы, - говорит Елена Андрощук из Тернополя. - Не успевала опомниться, как вновь погода менялась и все по кругу. Дочь купила путевку в "Трембиту". Там попила минеральных вод, сходила на различные процедуры, которые прописал врач. Прошла и вакуумный массаж, и циркулярный душ, и различные ванны. Теперь о боли в суставах даже не вспоминаю ".

Минеральные воды нужно принимать также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А еще в бювете вода Драговская, имеет большое содержание йода. К термальным водам бесплатный трансфер. Популярным также является водолечение - отдыхающие пьют из бювета минеральные воды "Шаянскую №4", "Шаянскую №242", "Драговская". Гости санатория могут воспользоватся также сауной, тренажерным залом, мангалом. На территории доступен бесплатный доступ к интернету.

В Карпатах оздоравливатся - это замечательная идея. Теплий и легкий воздух эффективно влияет на систему дыхания, а также на общее самочувствие.

Для проживания здравница предлагает номера "Эконом", "Двухместный стандарт", "полулюкс" - двухкомнатный и однокомнатный, а также номер "Люкс". На территории "Трембиты" также расположен отдельный комплекс "Лесная сказка". Поселиться можно в центральном корпусе или в деревянных коттеджах. Есть открытый бассейн, беседка, мангал, сауна, ресторан.

Вблизи санатория "Трембита" есть выдающиеся места Закарпатья. Отдыхающие могут поехать на экскурсию в долину нарциссов и посетить страусиную ферму. Неподалеку туристический поселок Шаян, оленья ферма в городе Хуст, село Иза, где продают изделия из лозы. Зимой здесь можно кататся на лыжах и сноубордах, летом - загорать на шезлонгах или ловить рыбу.

Закарпатская обл., Хустский р-н, село Велятино, оздоровительный комплекс "Трембита". Подробная информация по тел. 0 (96) 934 17 42

www. trembita.in.ua

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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03
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