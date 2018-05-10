В санатории "Трембита" больные сахарным диабетом чувствуют себя лучше

- Муж с детства болеет сахарным диабетом. Принимает лекарства, но время от времени ездим по санаториям. Уже три года - в один и тот же санаторий "Трембита" в селе Велятино Хустского района на Закарпатье, - говорит 40-летняя Любовь Ставицкая из села Старая Ропа, Старосамборского района Львовской области. - Чистый карпатский воздух в санатории помогает мужу чувствовать себя лучше. Уже с первых дней слышит облегчение.

В санаторий "Трембита" приезжают люди с болезнями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ. А в этом году добавили новые процедуры: вакуумный массаж, различные обертывания для тела, сухую углекислую ванну.

В санаторий "Трембита" приезжают люди с болезнями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ

- Сначала врач измеряет уровень сахара в крови. Тогда назначает процедуры. Нам приписал пить Шаянскую минеральную воду, которая нормализует обмен веществ. Еще муж ходил на магнитотерапию, которая нормализует уровень сахара в крови. Конечно, мы посетили термальные воды Закарпатья, которые также обладают лечебными свойствами. А еще врач проводил фитотерапию, - говорит женщина.

В санатории можно бесплатно играть в настольный теннис или бильярд. Также здесь есть тренажерный зал и WI-FI. Если говорить о проживании, то Люба Михайловна с мужем жили в двухместном стандарте. Есть еще "Эконом", "Полулюкс" двухкомнатный и однокомнатный, а также номер "Люкс".

- У нас в номере был и телевизор и холодильник. Имели свой душ, туалет. Горячая вода постоянно. Кормили нас три раза в день. Еда разная, каждый волен выбирать то, что любит. А мужа кормили по его диете. Еще есть различные развлечения для молодежи и для старших.

Недалеко от санатория есть выдающиеся закарпатские памятники.

В санаторий "Трембита" приезжают люди с болезнями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ

- Мы каждый год ездим в Долину нарциссов. Я очень люблю эти цветы, а они именно в мае там и цветут. А недалеко есть страусиная ферма, оленья ферма в городе Хуст, село Иза, где продают изделия из лозы. В тех местах интересно не только взрослым, но и детям.

На территории "Трембиты" также расположен отдельный комплекс "Лесная сказка". Поселиться можно в центральном корпусе или в деревянных коттеджах. Есть открытый бассейн, беседка, мангал, сауна, ресторан.

Закарпатская обл., Хустский р-н., Село Велятино, оздоровительный комплекс "Трембита".

Подробная информация по тел. 0 (96) 934 17 42

www.trembita.in.ua

В санаторий "Трембита" приезжают люди с болезнями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ