Универсальный транспорт для нужд и развлечений - от компании "Хас Лифт Украина"

Компания "ХАС Лифт Украина" – единственный официальный дистрибьютор турецкого производителя лифтов "HAS ELEVATOR" в Украине, основана на материально-технической базе предприятия с 28-летним стажем в сфере обслуживания и монтажа старых/новых лифтов – "Ремстроймонтаж-ВВС".

Благодаря компании "ХАС Лифт Украина" в нашей стране функционирует почти пол тысячи лифтов изготовленных на автоматизированном и роботизированном оборудовании последнего поколения

Начиналось все в 1980 году с маленькой мастерской, которая постепенно превратилась в несколько заводов. Сейчас продукция предприятия экспортируется в более 60 стран мира. Технические мощности предприятия позволяют испытывать в собственной башне одновременно несколько лифтов с высотой подъема 36 метров. Вся продукция сертифицирована и соответствует европейским стандартам качества и безопасности.

Благодаря компании "ХАС Лифт Украина" в нашей стране функционирует почти пол тысячи лифтов изготовленных на автоматизированном и роботизированном оборудовании последнего поколения.

Для обеспечения предприятия квалифицированным персоналом, "HAS ELEVATOR" создал собственное специализированное учебное заведение.

Благодаря компании "ХАС Лифт Украина" в нашей стране функционирует почти пол тысячи лифтов изготовленных на автоматизированном и роботизированном оборудовании последнего поколения

Компания "ХАС Лифт Украина" владеет отделом проектирования, конструирования и маркетинга. Складскими помещениями, сервисным центром, что дает возможность поддерживать наличие основных комплектующих и резервных запчастей, а заказчику, в случае необходимости – хранить оборудование до момента необходимости поставки на свой объект. Используется инновационная система автоматического освобождения пассажиров при отсутствии электроэнергии, которая является стандартной опцией во всех моделях марки. Многие, кто попадал в такие ситуации. С этим покончено навсегда. Вот как это работает. После обесточивания кабина движется к ближайшей остановке, после чего дверь открывается и пассажиры могут беспрепятственно покинуть лифт. При появлении питания лифт автоматически переходит к обычному режиму работы.

Продукция компании имеет дополнительные преимущества:

• экономия электроэнергии до 40%;

• бесшумная работа лифтов;

• повышенный уровень безопасности благодаря фотозавесам и устройства контроля перегрузки;

• комфортное пребывание в лифте обеспечивает вентилятор;

• панель приказов укомплектована антивандальными кнопками с шифром Брайля;

• после ввода в эксплуатацию, по желанию заказчика лифт принимается на круглосуточное обслуживание.

Компания ООО "ХАС ЛИФТ УКРАИНА" названа лучшим предприятием Украины по авторитетной оценке Национального бизнес-рейтинга и признана "Предприятие года 2010", "Лидером в 2017 и 2018 годах" в отрасли "Лифтовая индустрия".

Благодаря компании "ХАС Лифт Украина" в нашей стране функционирует почти пол тысячи лифтов изготовленных на автоматизированном и роботизированном оборудовании последнего поколения

Реализация ваших мечтаний любой сложности – ЗДЕСЬ https://has.com.ua

Information:

Справка:

Менеджер по продажам - Сергей Владимирович

+ 38 067-716-56-61

Директор Алексей Владиславович

+38 098-279-25-59