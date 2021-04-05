"Украинский Диснейленд" от Михаила Поплавского

Михаил Поплавский на малой родине открыл современное, креативное детское кафе "ПоплавОк". Торжественное открытие состоялось в городе Благовещенское, Кировоградской области, об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

"Для меня это счастливое мгновение порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине! Приглашаю посетить детское кафе "Поплавок" и приятно провести время со своей малышней! Дети - объединят Украину! Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье! "- отметил Поплавский

В день открытия кафе работало бесплатно, на праздник пришли более 500 детей города и района.

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В кафе "Поплавок" кроме любимых лакомств на детвору ждали приставки PlayStation 5 с самыми популярными играми, аэрохоккей и другие забавы.

Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в новом кафе понравились как детям так и их родителям. Счастливые дети от души повеселились!

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд