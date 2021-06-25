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пятница, 25 июня 2021 10:22

Угол преткновения или вдохновения?

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Углы в комнате – вызов рациональности и функциональности. В большинстве случаев они простаивают без дела, так как многие не знают как с пользой использовать имеющееся пространство. Стойкой с цветами, стульями, мелкой бытовой техникой – углы на кухне стараются заполнить чем угодно. Но зачем захламлять, если можно угловым кухонным гарнитуром решить сразу массу проблем: создание дополнительного места для хранения, использование каждого свободного сантиметра, увеличение рабочей поверхности столешницы и многое другое.

  При правильном выборе мебели для угловой кухни, пользоваться ею - одно удовольствие
При правильном выборе мебели для угловой кухни, пользоваться ею - одно удовольствие

Угловая кухня в деталях

Кухонный угловой гарнитур обычно имеет Г-образную форму и занимает две смежные стены. Подходит для помещений малой и большой квадратуры. Обладает внушительным списком преимуществ, среди которых:

• Рациональное использование имеющегося пространства;
• Эргономичность: комфортная эксплуатация.
• Вместительность. Под столешницей найдётся место не только для шкафов и полок, но и для бытовой техники.
• Возможность к зонированию комнаты.
• Внешний вид.
• Улучшенная система хранения.

Недостаток тоже есть: установить угловой гарнитур в узком помещении нельзя. Наличие в комнате выступов или ниш тоже нежелательны.

  При правильном выборе мебели для угловой кухни, пользоваться ею - одно удовольствие
При правильном выборе мебели для угловой кухни, пользоваться ею - одно удовольствие

Угловая кухня купить или не купить

При правильном выборе мебели, пользоваться ей одно удовольствие. Учитывать нужно многое. Особое внимание уделить угловой тумбе. Существует три варианта: округленная во внутрь, скошенная и со стыковкой под прямым углом. Каждый по-своему хорош. Последний подойдёт для очень компактного помещения, но людям крупной комплекции такой тумбой пользоваться будет неудобно. Скошенная – выглядит привлекательно, но вместительность незначительная. Округлая – всем хороша, только обойдётся несколько дороже.

Угловая кухня – универсальна для использования в разных стилях. Шикарно смотрится в классике, органично вписывается в хай-тек, атмосферно выглядит в кантри. Главное правильно выбрать цвет, дизайн, наполнение и можно наслаждаться.

Выбрать идеальный вариант помогут в интернет-магазине ТАБУРЕТКА.ЮА. Огромный выбор моделей, цветовых решений, конструкций с выдвижными и поворотными механизмами. Ценовая политика Вас приятно удивит, качество порадует, доставка не заставит ждать.

  При правильном выборе мебели для угловой кухни, пользоваться ею - одно удовольствие
При правильном выборе мебели для угловой кухни, пользоваться ею - одно удовольствие
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