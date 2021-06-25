Угол преткновения или вдохновения?

Углы в комнате – вызов рациональности и функциональности. В большинстве случаев они простаивают без дела, так как многие не знают как с пользой использовать имеющееся пространство. Стойкой с цветами, стульями, мелкой бытовой техникой – углы на кухне стараются заполнить чем угодно. Но зачем захламлять, если можно угловым кухонным гарнитуром решить сразу массу проблем: создание дополнительного места для хранения, использование каждого свободного сантиметра, увеличение рабочей поверхности столешницы и многое другое.
Угловая кухня в деталях
Кухонный угловой гарнитур обычно имеет Г-образную форму и занимает две смежные стены. Подходит для помещений малой и большой квадратуры. Обладает внушительным списком преимуществ, среди которых:
• Рациональное использование имеющегося пространства;
• Эргономичность: комфортная эксплуатация.
• Вместительность. Под столешницей найдётся место не только для шкафов и полок, но и для бытовой техники.
• Возможность к зонированию комнаты.
• Внешний вид.
• Улучшенная система хранения.
Недостаток тоже есть: установить угловой гарнитур в узком помещении нельзя. Наличие в комнате выступов или ниш тоже нежелательны.
Угловая кухня купить или не купить
При правильном выборе мебели, пользоваться ей одно удовольствие. Учитывать нужно многое. Особое внимание уделить угловой тумбе. Существует три варианта: округленная во внутрь, скошенная и со стыковкой под прямым углом. Каждый по-своему хорош. Последний подойдёт для очень компактного помещения, но людям крупной комплекции такой тумбой пользоваться будет неудобно. Скошенная – выглядит привлекательно, но вместительность незначительная. Округлая – всем хороша, только обойдётся несколько дороже.
Угловая кухня – универсальна для использования в разных стилях. Шикарно смотрится в классике, органично вписывается в хай-тек, атмосферно выглядит в кантри. Главное правильно выбрать цвет, дизайн, наполнение и можно наслаждаться.
Выбрать идеальный вариант помогут в интернет-магазине ТАБУРЕТКА.ЮА. Огромный выбор моделей, цветовых решений, конструкций с выдвижными и поворотными механизмами. Ценовая политика Вас приятно удивит, качество порадует, доставка не заставит ждать.
Комментарии