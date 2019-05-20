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понедельник, 20 мая 2019 19:15

Убирать – легко: чем могут удивить современные пылесосы?
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Вряд ли у кого-то слово "уборка" вызывает теплые эмоции. Однако в современном мире существует немало технологий и устройств, которые могут значительно облегчить этот процесс и даже сделать его приятным.

 

Главное при выборе приборов для уборки – не растеряться в большом разнообразии этой техники.

Эволюция беспроводных пылесосов и их особенности

Одним из последних "ноу-хау" на рынке товаров для уборки являются беспроводные пылесосы, так называемые "мультистики". Они, прежде всего, – компактные, практические и эффективные.

 

Первое поколение аккумуляторных пылесосов довольно ограничено в своем функционале: их безусловное преимущество – длительное время автономной работы, однако убирать ими можно только пол.

Далее появились стики "два в одном" со съемным ручным пылесосом – им можно было убирать мебель, диваны и полки, однако для требовательных пользователей этого было недостаточно.

Теперь же на рынке появилось новое поколение беспроводных пылесосов – мультистики "три в одном", которые благодаря современным технологиям объединили в себе высокую эффективность и комфорт использования.

Преимущества мультистика Rowenta Air Force Flex 560

Rowenta Air Force Flex 560 отличается от других моделей на рынке своей универсальностью. Им можно легко и удобно убрать, без преувеличения, весь дом – от пола до потолка.

Этот полезный девайс справится с любой поверхностью на любой высоте: все типы пола (паркет, плитка, ковровые покрытия), мебель, лестницы, гардины – никаких ограничений. Кроме того, благодаря одному клику пылесос превращается из вертикального в ручной.

Rowenta Air Force Flex 560 имеет компактные размеры и удобный дизайн

Это очень удобно, когда речь идет о поверхности, которую приходится убирать ежедневно, а то и по несколько раз в день – прихожая, где вы разуваетесь, только придя с улицы, кухня после приготовления пищи или после того, как там пообедали дети.

Мультистик Rowenta Air Force Flex 560 помогает быстро и эффективно убрать все поверхности на кухне

 

 

 

Особенности мультистика Rowenta Air Force Flex 560

Главная особенность этой модели – это технология FLEX, уникальная гибкая конструкция трубы. Она позволяет без лишних усилий убрать пыль даже под низкой мебелью – например под кроватью или шкафом.

Универсальная насадка Power Slim Vision легко справится с грязью на любом типе пола – будь то паркет или ковер с длинным ворсом или даже плитка. Больше нет необходимости искать свободный ящик для невероятного количества аксессуаров и дополнительных насадок.

 

Как дополнительный бонус: пылесос имеет LED-подсветку, интегрированную в насадку – для лучшей видимости в темных закоулках и более тщательной уборки.

Кроме того, мультистик Rowenta Air Force Flex 560 на удивление тихий – уровень шума при работе не превышает громкости обычного разговора.

Для кого подойдет мультистик Rowenta Air Force Flex 560

Если же у вас дома есть домашние любимцы, которые могут иногда наводить беспорядок в доме, насадка Mini-turbo brush для эффективной уборки шерсти животных, которая входит в комплект, будет как никогда кстати.

 

Мультистик не оставит равнодушными и автолюбителей, ведь он легкий и компактный – уборка салона автомобиля проще, чем когда-либо.

Особенности ухода

Труба мультистика выдерживает до 30 тысяч сгибаний, а это, по подсчетам инженеров Rowenta – 8 лет службы прибора.

Его удобно и быстро заряжать – достаточно установить прибор на базу, которая крепится к стене.

Система очистки контейнера простая и надежная – существует доступ ко всем деталям пылесборника, что позволяет, при необходимости, помыть его.

 

С помощью Rowenta Air Force Flex 560 легко можно убрать даже на шкафу

Забудьте навсегда об обременительных домашних заботах и наслаждайтесь легкой уборкой – от пола до потолка!

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